Звільняємо енергію оселі: від яких речей краще позбутися

Якщо хочете, щоб у вашому домі був порядок, енергетика, спокій та затишок, слід знати, яких речей слід одразу позбутися. Всього лиш 5 кроків – і ваш дім заполонить приємна атмосфера.

Інколи так важко підтримувати порядок у домі, а коли простір захаращений, це завдання ускладнюється. Найкращий спосіб – практикувати мінімалізм і регулярно позбавлятися від непотрібних речей. Нижче – список кількох предметів інтер’єру та побуту, які ви можете викинути з чистим сумлінням вже зараз.

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#1 Зламана побутова техніка

Ці речі тільки захаращують простір, проте не слід забувати про захист навколишнього середовища. Техніку можна продати на частини або занести у спеціальні пункти переробки.

Зайві речі захаращують простір / Фото pexels

#2 Порожні пляшки та банки

У вас все ще є ілюзія, що ви будете робити в них консерви чи настоянки? Вони лише без потреби займають місце в шафі. Окрім того, дехто вважає, що вони приносять нещастя в будинок.

Чистота – запорука затишку / Фото pexels

#3 Непотрібні кабелі

Уважно огляньте ящики для електронного обладнання. Звичайно, деякі речі давно вийшли з ладу, і ви не встигаєте це виправляти. Відмовтеся від цього і звільніть місце для чогось нового.

На вільне місце можна купити щось особливе / Фото pexels

#4 Одяг, який не носили впродовж року

Кажуть, що якщо ви не носили певний предмет одягу понад рік – це означає, що він вам просто більше не потрібен. Ми відразу ж беремо в руки улюблені речі, коли готуємося до наступного дня. Звичайно, є винятки, як, наприклад, бальні сукні чи маскарадні костюми. Непотрібний одяг можна пожертвувати на благодійність.

Оновлення простору / Фото pexels

#5 Потерті килимки

Подивіться на кухню, ванну та передпокій і перевірте стан килимів. Якщо їх неможливо відчистити від старих плям чи вони виділяють неприємний запах – час сказати їм “Бувай!”. Від такого предмету інтер’єру краще позбутися, оскільки такі килими можуть навіть шкодити здоров’ю.

Захист здоров’я / Фото pexels