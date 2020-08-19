Пентхауси, або апартаменти на верхньому поверсі, завжди вважалися найдорожчими та бронювались найбагатшими інвесторами. Сьогодні такі квартири зазвичай дуже просторі, мають широкі тераси та доступ до даху. Пропонуємо вашій увазі 5 цікавих варіантів оформлення пентхаусу з усього світу.

Перші пентхауси з'явились ще на початку минулого століття у США, під час будівельного буму хмарочосів, пише Archdaily.

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5 варіантів оформлення інтер'єру у пентхаусі

The Stealth Building



США – батьківщина перших апартаментів такого типу / Фото Archdaily

Цей проєкт виростає просто над важким чавунним дахом історичної будівлі у середмісті Нью-Йорка. Архітектори старались не пошкодити елементів фасаду будівлі. Невеличкі апартаменти отримали прозорі стіни та простору терасу.

Penthouses and Rooftop Terrace



Дах тут є зеленою зоною для мешканців / Фото Archdaily

Рушійною концепцією цього проєкту з Копенгагена було створення саду "якого не вистачало будівлі". Проєкт реалізували на вершині житлового блоку в поєднанні з трьома новими пентхаусами. Таким чином, всі мешканці отримують доступ до відкритого саду.

Bondi Penthouse



Ще один проєкт з Нью-Йорка / Фото Archdaily

Мініатюрний проєкт з якого відривається вид на Мангеттен, є садом на даху. Пентхаус тут розташували вже пізніше у технічному приміщенні.

520 West 28th



Проєкти Захи Хадід цінуються в усьому світі / Фото Archdaily

У 11-поверховому будинку загалом є 39 резиденцій та 1 лоджія з прозорими стінами. Приміщення зведене за проєктом від відомої покійної дизайнерки Захи Хадід. Нагорі тут є велика тераса з ліжками та спальними місцями.

432 Park Avenue



Колись пентхауси у США були заборонені / Фото Archdaily

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Нова вежа житлового та змішаного призначення підіймається на перехресті Парк-авеню та Східної 57-ї вулиці. Будівля має бетонний каркас, в центрі якого розташована велика серцевина, яка створює місця для 104 розкішних апартаментів у будинку.