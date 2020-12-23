Хто з нас не мріяв мати справжню кімнату для розваг та посиденьок з друзями у підвалі чи на горищі. Пропонуємо вам добірку стильних приміщень із вбудованими барами, домашніми кінотеатрами, більярдом і навіть караоке.

Про оригінальні "печери" для відпочинку повідомляє журнал The Spruce.

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Кімната для ігор у Каліфорнії



Основним в інтер'єрі став спеціальний стіл для ігор / Фото The Spruse

Цей вишуканий простір зробили для того, аби тут можна було проводити години поспіль, граючи в карти чи настільні ігри. В інтер'єрі використали полірований метал, відтінки коричневої шкіри та текстуру дерева.

Ідеальна печера у Чикаго



Стильне поєднання кольорів і текстур / Фото The Spruse

Ця надзвичайно затишна кімната поділена на зони. Зокрема, тут зробили місце для відпочинку з книжковими полицями та телевізором, а ще – зону для більярду. Теплі світильники відтінків бронзи та насичена синя фарба на стінах створюють приємний контраст.

Лаунж-бар, Чикаго



Інтер'єр кабінету налаштовує на відпочинок / Фото The Spruse

У цій кімнаті зробили реальний, повністю укомплектований бар, де можна випити й розслабитися. Поруч з барною стійкою розмістили зону для релаксу з великим диваном.

Темні кольори й стильні акценти роблять простір неперевершеним.

Заміська розкіш



У цьому кабінеті може проводити час уся родина / Фото The Spruse

Ще один чудовий кабінет для відпочинку. Тут поєднали класичні елементи: камін, дерево, шкіряні меблі та типові ознаки заміського будинку: балки під стелею, хутро, панорамні вікна. Вийшов простір, у якому із задоволенням проводять час мешканці будинку та гості.

Із характером блюзу



Розкішний будиночок для відпочинку / Фото The Spruse

Цей вишуканий простір спроєктували дизайнери з Лос-Анджелесу. Місце для відпочинку розташоване поза будинком і має вихід на вулицю. Тут панує атмосфера повного розслаблення. У цій кімнаті є все: місце для приготування напоїв, зона для прослуховування музики, місця для відпочинку та ігор.

Темно-синя кольорова гама і чорна стеля налаштовують на відпочинок і чудово контрастують з природним світлом, що проникає крізь великі вікна.

Кінотеатр у підвалі, Онтаріо



Кінотеатр у підвалі для великої компанії / Фото The Spruse

Цей простір був спроєктований як ідеальний центр для розваг. Тут використали коричневі, холодні сині та яскраві латунні кольори. Для гостей зробили велику кількість місць для сидіння.

Караоке



Інтер'єр вражає своїм блиском та розкішшю / Фото The Spruse

Простір тут блищить та сяє. У ньому створили атмосферу зірковості та розваг. Лаковані стіни та дзеркальна стеля змусять вас відчувати себе в центрі уваги. Ідеальний кабінет для любителів співати цілу ніч поспіль.

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Кімната відпочинку для серйозних людей, Нью-Джерсі



Приміщення зі стриманим та серйозним дизайном / Фото The Spruse

Тут усе витримано в єдиному стилі. В інтер'єрі панує нейтральна палітра. Увагу приваблює рельєфна стеля з вбудованим освітленням. У цьому кабінеті зробили бар, зону для перегляду фільмів, камін та стіл для пінг-понгу. На стінах розмістили чимало витворів мистецтва.