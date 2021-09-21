Еклектика в інтер'єрі – це сучасний дизайн, який поєднує в собі декілька стилів. Він не має обмежень, але потребує дотримання певних правил.

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Вдалий вибір стилю інтер'єру допоможе не лише зробити ваше помешкання неповторним, а й зберегти бюджет.

Витримане поєднання стилів / Фото Pinterest

Разом з тим фахівці попереджають, що до змішування потрібно підходити обережно, адже між еклектикою та несмаком дуже тонка межа.

Гармонія кольорів / Фото Pinterest

Головне правило – поєднувати речі, які гармонічно виглядають. Наприклад, різнобарвна підлога виглядає цілком оригінально. Поєднання різних фактур та текстур також вітається, але потрібно зважати на загальну картину.

Багато деталей – і нічого зайвого / Фото Pinterest

Різні за стилістикою меблі – ще одна яскрава ознака еклектики. Цей стиль найлегший у реалізації, але одне неправильне рішення може вплинути на загальне враження, тому не соромтеся звертатися за порадою фахівців та питати думку друзів – вони можуть звернути увагу на деталь, яка стала для вас звичною.

Рішення, орієнтовані на затишок / Фото Pinterest