Змішання культур у Києві: як виглядає експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB

Для інтер'єру київської квартири, площею 85 квадратних метрів, було обрано органічне змішання стилів різних культур. Тут знайшлося місце і для холодної Скандинавії, і спекотної Африки, і урбаністичної Америки. Замовник проєкту – житель Лондона, який часто відвідує Київ.

Команда, яка працювала над проєктом, вибрала дизайн, який об'єднав сучасні елементи, мінімалізм та вкраплення стилістики 80-х років. Ця епоха зчитується з форм та текстур. Мінімалізм заспокоює яскраві деталі та вирівнює загальний концепт.

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Гардеробна шафа при вході, окреме місце для валіз, розумні технології та інтуїтивно зрозуміле розташування побутової техніки, дозволять використовувати приміщення не лише для постійного проживання. Поки сам господар за кордоном, квартира буде здаватися для подобової оренди.

Перепланування



Завдяки переплануванню дім став світлішим та просторішим / Фото design-mate



Для умеблювання використовувався відреставрований вінтаж / Фото design-mate

Початкове планування змінилося під нові потреби власника: простір став відкритим, ванна частково змістилася, а лоджія стала частиною гостьової кімнати. Дизайнери ретельно продумали системи зберігання. Усі шафи виготовлялися на замовлення по кресленнях студії.

Палітра



Яскравий диван в центрі приміщення розбавляє монохромну гаму / Фото design-mate



Абстрактна стіна в спальні / Фото design-mate

Монохромна палітра охоплює три базові кольори – білий, сірий та чорний. Їх оживляє додавання яскравих акцентів, зокрема зеленого дивану, помаранчевої картини та абстрактних шпалер. Стеля пофарбована в глянсове срібло, що надає квартирі незвичного вигляду.

Основну увагу приділено текстурам. Студія використала дерево, кварцит для кухонної стільниці, бетон в вітальні, плитку у ванній кімнаті.

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Зона кухні-вітальні



У вітальні багато творів мистецтва / Фото design-mate



Кухонна стільниця, виготовлена з кварциту / Фото design-mate

Оскільки кухня в проєкті відкрита, необхідно було максимально елегантно вписати її в інтер'єр, щоб утилітарна функція не пригнічувала естетику. Острівець оброблений дзеркальним фасадом, а полички оснащені підсвітками, що робить їх схожими зі стелажами та приховує кухонний функціонал.

Вітальня – особливо цікава частина дому. Вінтажні відреставровані меблі та твори мистецтва підкреслюють задум про змішання країн, стилів та епох.

Ванні кімнати



Винесена раковина / Фото design-mate



Завдяки дзеркалам квартира виглядає ще просторішою / Фото design-mate



Умивальник в одній з ванних кімнат / Фото design-mate



Господарська душова / Фото design-mate

Господарська ванна оснащена просторим душем та винесеними умивальниками. В гостьовій натомість архітектори розмістили ванну. Там же над раковиною встановили композицію із дзеркала, кварциту та дизайнерської лампи.