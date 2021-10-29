Зливається зі схилом пагорба: дивовижний вигляд та розташування вілли на березі Тихого океану

У на одному із піщаних пагорбів Каліфорнії звели прекрасний кам’яний будинок, який повністю занурений у ландшафт. Тут вдалося розташувати казковий внутрішній дворик із неймовірним виглядом на Тихий океан.

Студія Schicketanz нещодавно завершила будівництво нового будинку в Північному Біг-Сурі, Каліфорнія. Проєкт вілли передбачав повну гармонію із навколишнім середовищем, тому архітектори сконструювали дім просто у пагорбі.

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Будинок має кам’яні стіни, які зроблені із місцевого граніту та бетону. Фасад будівлі оброблений у земляних та бежевих тонах.

Шикарне розташування / Фото contemporist

Одна зі стін вілли має надзвичайно широкі розсувні двері, які з’єднують інтер’єр із відкритими просторами та басейном і мають запаморочливий вигляд на океан.

Чудовий проєкт / Фото contemporist

У задній частині будинку є прихований внутрішній дворик, у якому кам’яні стіни виступають як фон. В інтер’єрі будинку поєднуються кольорові акценти зі нестандартного сполучення мозаїчних стін і венеціанської штукатурки, а також дерев’яних стель.

Неймовірний простір / Фото contemporist

Ще однією родзинкою вілли є відкритий душ, захований у зоні з кам’яними стінами.