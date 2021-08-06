Злиття із ландшафтом: чарівна вілла, яка схована у пейзажі
Джерело:Dezeen
В Індонезії спроєктували особливу віллу із просторим бетонним дахом. Завдяки особливій конструкції будинок зливається із чарівним пейзажем.
Архітектурна студія Andramatin використала нависаючий бетонний дах, щоб захистити скляну стіну від рясних опадів і прямих сонячних променів. Будинок максимально з'єднаний із похилим садом через басейн та міст.
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У центрі садиби є вузький блок із бетонним каркасом. Спальні розташовані на другому поверсі, а перший поверх займають затишні загальні приміщення.
Чарівна споруда / Фото Dezeen
У будинку є кілька рівнів відкритості. Він має скляні стіни з видом на басейн. На другому поверсі приміщення більш закриті, щоб забезпечити більшу конфіденційність у спальнях.
Будинок має досить велику кількість функцій, але все ще зберігає простори ландшафту, – коментує головний архітектор студії.
У задній частині будинку розташована неймовірна бібліотека. Вона має подвійну висоту, її перетинає дерев'яне патіо, яке веде до саду.
Екстер'єр оздоблений деревом, бетоном та склом. Гармонійний та затишний будинок чудово поєднується із місцевим ландшафтом. Особлива конструкція дозволяє насолодитися пейзажами та захищає від погодних стихій.