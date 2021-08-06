Архітектурна студія Andramatin використала нависаючий бетонний дах, щоб захистити скляну стіну від рясних опадів і прямих сонячних променів. Будинок максимально з'єднаний із похилим садом через басейн та міст.

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У центрі садиби є вузький блок із бетонним каркасом. Спальні розташовані на другому поверсі, а перший поверх займають затишні загальні приміщення.



Чарівна споруда / Фото Dezeen

У будинку є кілька рівнів відкритості. Він має скляні стіни з видом на басейн. На другому поверсі приміщення більш закриті, щоб забезпечити більшу конфіденційність у спальнях.

Цікава конструкція / Фото Dezeen

Будинок має досить велику кількість функцій, але все ще зберігає простори ландшафту, – коментує головний архітектор студії.

Особливий дизайн / Фото Dezeen

У задній частині будинку розташована неймовірна бібліотека. Вона має подвійну висоту, її перетинає дерев'яне патіо, яке веде до саду.

Неймовірний проєкт / Фото Dezeen

Екстер'єр оздоблений деревом, бетоном та склом. Гармонійний та затишний будинок чудово поєднується із місцевим ландшафтом. Особлива конструкція дозволяє насолодитися пейзажами та захищає від погодних стихій.