Чимало людей чули про те, що пластикові вікна потрібно "переналаштувати" на зимовий режим. Дізнайтеся, чи відповідає дійсності це твердження.

Про те, чи існує зимовий режим пластикових вікон, повідомляє Дизайн 24.

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Кілька років тому усі писали, що пластикові вікна потрібно обов'язково перелаштовувати на зимовий режим. Мовляв, так у квартирі буде набагато тепліше.



Не потрібно підкручувати вікна самостійно / Фото okna.ua

Однак в приміщенні холодно не тому. Однокамерні склопакети, а також неякісно встановлені вікна, погано виконані одвірки – ось що пропускає морозне повітря до квартири.

"Зимовий" режим вікон – це міф

Справді, у кожному пластиковому вікні є регулятори щільності прилягання. Однак їх не потрібно налаштовувати двічі на рік.

Майстри регулюють важелі один раз – при встановленні. Вони дбають, щоб вікна закривалися герметично в будь-яку пору року.



Якісно встановлені вікна не пропускають протяги / Фото okna.ua

При різних непередбачуваних обставинах важіль під назвою "цапфа" справді можна посунути – щоб вікно знову почало прилягати щільно. Але краще не робити цього власноруч. І точно не потрібно взимку і влітку регулювати цапфу.

Що буде, якщо самостійно "підкручувати вікна"

Скоріш за все, у вас не вийде професійно відрегулювати вікно. Існує ризик, що після "підкручування" воно перестане бути герметичним. Через нещільне прилягання у квартирі почнуться протяги.



Холод може проникати через щілини у підвіконні / Фото Plastok

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Інша крайність – вікно, що прилягає до рами занадто щільно. Тоді гума, що забезпечує герметичність, стискається назавжди. У ній утворюються отвори та щілини, які пропускають холод.

Подбайте, щоб вікна були одразу правильно відрегульовані. Це повинні робити фахівці. І не переводьте цапфу в "зимовий" режим, адже його не існує.