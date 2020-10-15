Чудовий приклад оновлення закинутого приміщення наводять іспанські архітектори. Вони створили квартиру, використавши бетонну оболонку, що залишилася від старої майстерні.

Проєкт назвали La Nave, повідомляє Dezeen.

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В інтер'єрі квартири, що розташована в Мадриді, використали тактильну цеглу та перегородки з соснового дерева.



Житлові приміщення розташовані по периметру старої майстерні / Фото Dezeen

Приміщення потрапило в шорт-ліст премії Dezeen Awards 2020 у номінації "Інтер'єр квартири року".

Спочатку тут була друкарня з відкритим простором. Архітектори запланували створити цикл житлових приміщень по периметру майстерні.



Стеля залишилася такою, як була в друкарні / Фото Dezeen

Друкарня мала площу близько 340 квадратних метрів. Уся конструкція була бетонною, тому спершу її потрібно було утеплити. Для цього використали цеглу й дерево.

La Nave – це перетворення промислового простору на місце для життя, яке відбувається у безперервній послідовності, з дуже невеликою різницею між роботою та сімейним дозвіллям, – зазначили архітектори.



Санвузли розмістили в центральних колонах приміщення / Фото Dezeen

Санвузли довелося розміщувати в центрі простору. Причиною стало те, що в початковому проєкті уся сантехніка була прикріплена до центральних колон, що підтримують дах. Зрештою, таке рішення дало змогу зробити інтер'єр унікальним.

Вздовж стіни з вікнами розмістили зимовий сад. Він виконує роль теплового буфера – відокремлює приміщення від вулиці, дозволяє зменшити залежність від штучного нагрівання й охолодження.



Дитяча кімната розташована біля стіни з вікнами / Фото Dezeen

Матеріали для оздоблення вибрали досить традиційні для Іспанії. Тут є глазурована цегла, скляні мозаїки, соснове дерево. Усе було зроблено для того, щоб надати помешканню домашню атмосферу.

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У традиційному іспанському стилі використовують глазуровану цеглу / Фото Dezeen

Більшість меблів у квартирі були зроблені на замовлення. Дещо відновили з того, що було в старій майстерні: наприклад, підлогу.

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