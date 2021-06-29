Для створення світлого та просторого дому, архітекторам довелося розширити колишню конюшню. Дерев'яна будівля ідеально вписувалася в сільський ландшафт Іспанії, а кам'яні стіни з дерев'яним двосхилим дахом, покритим черепицею, відтворювали невибагливість та простоту природи регіону.

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Природа цього архітектурного витвору була заснована на повазі до середовища, відтак, архітектори не стали зносити старе приміщення конюшні й лише внесли деякі корективи, щоб воно опинилося в центрі сезонного будинку.



Архітектори запропонували відкрите планування / Фото Amazing Architecture



Дім зонований горизонтальними меблями та декором / Фото Amazing Architecture



Багато елементів виконують практичну функцію / Фото Amazing Architecture

В домі розміщена кухня, їдальня, зона для відпочину перед каміном, вітальня, офіс та домашня бібліотека. Усі приміщення є одним нерозривним цілим, що проявляється як відсутністю перегородок, так і спільною стилісткою. Попри різні призначення, кожна зона транслює легкість.



Витягнута форма дому дозволила помістити всередині кілька неообхідних зон для роботи та відпочинку / Фото Amazing Architecture



Камін доповнює стильна канапа для відпочинку / Фото Amazing Architecture



Для стелажа з книгами використано дерево з оригінальної конструкції / Фото Amazing Architecture

Головна спальня будинку прихована за книжковою полицею. Друга спальня, в яку можна піднятися по зовнішніх сходах, розташована над головною, це допомогло архітекторам ефективно використати всю площу прибудови. Також на другому поверсі вбудовано сховище, гардероб та технічне приміщення.



Зовнішні сходи / Фото Amazing Architecture



Спальня на другому поверсі сходи / Фото Amazing Architecture

Єдині зміни в архітектурі дому стосуються фасадів. Стіни з північної та південної сторони були повністю зруйновані часом, тож для їх відновлення знадобилася незначна реконструкція. На східних та західних фасадах архітектори розширили отвори під вікна, це допомогло відкрити краєвид на гори.



Фасад дому / Фото Amazing Architecture



Розсувні жалюзі допомагають самостійно регулювати рівень приватності / Фото Amazing Architecture



Дім ідеально вписується у сільську місцевість / Фото Amazing Architecture



Білі кольори підкреслюють простоту концепту / Фото Amazing Architecture

L-подібна прибудова не торкається колишньої конюшні. Новий простір складається з житлових приміщень, конференц-зали, сауни та веранди з виходом до басейну.



План території / Фото Amazing Architecture