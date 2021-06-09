Відкриття пройшло у форматі сімейного свята Summer Water Day, де гостям представили нову прогулянкову алею, розважали вуличним перформансом, виступом DOROFEEVA та діджиталізованими спецефектами. Також на святі гостям презентували останню, 8 чергу найбільшого в Україні комплексного проєкту на Печерську.

Фонтанний комплекс з водоспадом є частиною 6 черги ЖК, яка вже введена в експлуатацію й є основним елементом нової прогулянкової ландшафтної алеї проєкту. 8 черга кварталу, яку представили на святковій вечірці, доповнить концепцію ЖК підвісними пішохідними мостами, які будуть інтегровані в прогулянковий ландшафт останніх черг ЖК.

8 черга кварталу "Новопечерські Липки" – це 5 будинків висотністю 16-24 поверхи, 742 квартири з сучасними планувальними рішеннями та видовими терасами на останніх поверхах, школа та дитячий садок, велика прогулянкова паркова зона . Нова черга кварталу спроєктована у форматі mixed-use. Загальна площа нових будинків черги – 101 700 м2, підземний паркінг площею 18 925 м2, комерційні приміщення для бізнесу – 11 800 м2. Окрім цього, в новій черзі запроєктований унікальний громадський простір та багатофункціональний освітній простір для дітей віком від 2 до 16 років.

Інвестиційно-девелоперська компанія повного циклу City One Development в партнерстві з компанією UDP вже приступили до будівництва 8-ї ,останньої черги будівництва житлового кварталу "Новопечерські Липки". Закінчити проєкт планують у 2024 році.

"Новопечерські Липки" – це перший у столиці проєкт такого формату, в який ми заклали філософію людиноцентричності. Продумана концепція, екосистемний підхід до планування та розвитку, інновації, які ми втілюємо у кожній новій черзі проєкту, дозволяють нам залишатись вже понад 10 років у рейтингу кращих ЖК. Кожна нова черга для нас – це перш за все виклик та завдання зробити сучасне місто більш зручним, комфортним та безпечним для людей. А багаторічна довіра наших клієнтів – це наше головне досягнення та найкраща рекомендація", – розповів Валерій Кодецький, президент інвестиційно-девелоперської компанії City One Development.