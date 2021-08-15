Кожному з нас інколи потрібно побути на самоті або в колі близьких людей, заховавшись від усього світу. На щастя, є місця, які відкритими обіймами приймуть нових жителів.

Цікаво Як рятуватися від аномальної спеки в місті

Новий будинок поблизу Сіетла, США

До послуг нових власників буде 5 акрів площі та невимовна краса лісу. Нерухомість оцінюють у 1,8 мільйонів доларів, вона призначена для власників, які хочуть зосередитися на собі та втекти від міських турбот. Дім збудований у покинутій місцевості, тому непроханих гостей чекати не варто.

Неймовірний сховок від світу / Фото Love Property

Дерев'яний сільський будиночок

Ліс – ідеальний екстер'єр, який не варто псувати лоском та гламуром. Затишна садиба, яку збудували в 30-х роках минулого століття, дозволить сповна насолодитися природою та спокоєм. Дерево – особливий матеріал, споруди з якого можуть похизуватися неповторною атмосферою.

Відпочинок серед спокою / Фото Love Property

Покинуте місто у Каліфорнії

Хто ж не мріяв бодай один раз стати героєм вестернів та наробити гамору в салуні? В Каліфорнії є покинуте місто, яке подарує гостям фонтан емоцій. Тут є все для того, щоб відчути себе ковбоєм та уявити себе героєм Дикого Заходу.

Атмосфера вестернів / Фото Love Property