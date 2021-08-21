Життя в печері: неймовірний проєкт у Китаї

Студія Avoid реалізувала неймовірний проєкт, який кардинально відрізняється від міської реальності. Grotto Retreat Xiyaotou покликаний подарувати відвідувачам унікальний досвід життя.

Комплекс складається з декількох будівель, які нагадують давні печери. Проєкт реалізований у затишній місцині провінції Хебей.

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Гроти з'єднані між собою невибагливою доріжкою. Проєкт покликаний подарувати відвідувачам досвід проживання у спільноті, де всі турбуються про загальну атмосферу.

Прекрасне місце для перезавантаження / Фото Dezeen

Дизайнери вирішили підкреслити відмінність життя в місті та спільноті. Тому хостели набули форми давніх гротів, а всі акценти зосереджені на взаємодії з іншими людьми та природою.

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Унікальний комплекс / Фото Dezeen

Основними матеріалами проєкту стали цегла та дерево. Дизайнери не робили жодних яскравих деталей, аби не відволікати гостей від роздумів та нового досвіду.

Цей комплекс – чудове місце для відпочинку та неквапливих роздумів.