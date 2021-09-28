Багато історичних замків отримують нове життя, коли їх перетворюють на споруди, більш придатні для сучасного життя. Саме так зробили із замком Lennartsnäs, що у Швеції. Його переобладнали на кілька чарівних квартир.

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З вікон квартири відкривається прекрасний вид на затишно облаштовані сади замку. Важко повірити, що така умиротворена нерухомість розташована всього за 30 хвилин від шумного Стокгольму.

Неймовірна оселя / Фото Nordroom

У квартирі витриманий дизайн у стриманих сірих тонах. Сіра вітальня має красивий камін і дерев'яну підлогу. Через подвійні двері можна потрапити до спальні.

Затишний дизайн / Фото Nordroom

Кухня та їдальня мають відкрите планування та великий розмір. Тут вдалося розмістити старовинний обідній стіл, який здатен помістити понад 10 людей.

Чудовий простір / Фото Nordroom

У квартирі залишили багато старовинних деталей колишнього замку. Чого тільки варті затишні крісла та камін, якому кілька десятків років.

Чарівний стиль / Фото Nordroom