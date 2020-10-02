Жити, мов дикі звірі: японська архітекторка побудувала для себе химерний дім – фото
Чи може існувати дім, в якому немає капітальних стін і перекриттів? Про будівлю, що має 34 вікна і складається з будівельних лісів, читайте у нашому матеріалі.
Авторкою проєкту стала японська архітекторка Судзукі Ямада, повідомляє Pragmatika.
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Концепція дизайну – мешкати у вільному просторі / Фото Pragmatika
Будинок назвали Daita2019 House. Його ідею авторка придумала під час поїздки до Руанди.
Там дизайнерка спостерігала, як дикі горили облаштовують житло між дерев і ліан.
Ідея вільного дому з'явилася після спостереження за тваринами / Фото Pragmatika
Водночас дім перекликається з традиційним японським будівництвом. Давні оселі під назвою "кьоматія" не мали опорних стін і були надзвичайно легкими.
В Японії нерідко бувають землетруси, тому капітальні споруди нерідко не витримують натиску сил природи.
Оселю можна добудувати в залежності від потреб / Фото Pragmatika
Основою будинку стали будівельні ліси й сталеві платформи. Дах, на відміну від традиційних хатинок, вкритий не соломою, а гофрованим металом.
В будинку надзвичайно багато вікон. Вони забезпечують чудову вентиляцію внутрішніх просторів, що особливо важливо влітку.
Інтер'єр дуже повітряний і відкритий / Фото Pragmatika
Крізь численні шибки в дім потрапляє максимум сонячного світла.
Помешкання виглядає незавершеним, хоча його вже добудували. Архітекторка живе у ньому зі своєю родиною.
Я подумала, що збираючи лінійні елементи в тривимірну схему, ми можемо створити місце, де люди можуть жити, вільно імпровізуючи, як тварини в лісі, – говорить Ямада.
Дерева немов проросли крізь дім / Фото Pragmatika
Зовні здається, що крізь незавершений і вкритий будівельними лісами дім проросли дерева.
Daita2019 House можна змінювати: надбудувати балкони або натягнути навіси від сонця. Дім є мобільним і готовий до того, що господарі захочуть з ним експериментувати.
Простір кухні більш закритий і через це дуже затишний / Фото Pragmatika
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В інтер'єрі відсутні глухі перегородки. Тут чимало дизайнерських меблів, текстилю й сучасної побутової техніки.
В будинку не тільки живуть, а й працюють / Фото Pragmatika
На першому поверсі розташована студія, у якій дизайнерка створює свої проєкти.
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