Чи може існувати дім, в якому немає капітальних стін і перекриттів? Про будівлю, що має 34 вікна і складається з будівельних лісів, читайте у нашому матеріалі.

Авторкою проєкту стала японська архітекторка Судзукі Ямада, повідомляє Pragmatika.

Схоже: У Таїланді сплели студію для йоги: як виглядають велетенські ротангові капсули





Концепція дизайну – мешкати у вільному просторі / Фото Pragmatika

Будинок назвали Daita2019 House. Його ідею авторка придумала під час поїздки до Руанди.

Там дизайнерка спостерігала, як дикі горили облаштовують житло між дерев і ліан.



Ідея вільного дому з'явилася після спостереження за тваринами / Фото Pragmatika

Водночас дім перекликається з традиційним японським будівництвом. Давні оселі під назвою "кьоматія" не мали опорних стін і були надзвичайно легкими.

В Японії нерідко бувають землетруси, тому капітальні споруди нерідко не витримують натиску сил природи.



Оселю можна добудувати в залежності від потреб / Фото Pragmatika

Основою будинку стали будівельні ліси й сталеві платформи. Дах, на відміну від традиційних хатинок, вкритий не соломою, а гофрованим металом.

В будинку надзвичайно багато вікон. Вони забезпечують чудову вентиляцію внутрішніх просторів, що особливо важливо влітку.



Інтер'єр дуже повітряний і відкритий / Фото Pragmatika

Крізь численні шибки в дім потрапляє максимум сонячного світла.

Помешкання виглядає незавершеним, хоча його вже добудували. Архітекторка живе у ньому зі своєю родиною.

Я подумала, що збираючи лінійні елементи в тривимірну схему, ми можемо створити місце, де люди можуть жити, вільно імпровізуючи, як тварини в лісі, – говорить Ямада.



Дерева немов проросли крізь дім / Фото Pragmatika

Зовні здається, що крізь незавершений і вкритий будівельними лісами дім проросли дерева.

Daita2019 House можна змінювати: надбудувати балкони або натягнути навіси від сонця. Дім є мобільним і готовий до того, що господарі захочуть з ним експериментувати.



Простір кухні більш закритий і через це дуже затишний / Фото Pragmatika

За темою: Величезний простір і басейн серед кімнати: як виглядає дім у закинутому кар'єрі в Іспанії

В інтер'єрі відсутні глухі перегородки. Тут чимало дизайнерських меблів, текстилю й сучасної побутової техніки.



В будинку не тільки живуть, а й працюють / Фото Pragmatika

На першому поверсі розташована студія, у якій дизайнерка створює свої проєкти.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням