Мел Хамблетт – відомий фанат цікавинок у дизайні інтер'єрів. Нещодавно вона отримала новий виклик – створити у своєму будинку місце, яке допоможе їй перевтілюватися та з насолодою підбирати речі.

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Об'єктом перетворення стала спальня на горищі. Для господині вона була непривітна та мала дуже мало місця.

Стара спальня, яке потребувала перевтілення / Фото Мел Хамблетт

Кімната отримала нове яскраве забарвлення, завдяки чому збільшилося візуально. Окрім того, синій колір сприяє творчій атмосфері, яка так потрібна гардеробу.

Стильний гардероб / Фото Мел Хамблетт

Похилий дах обмежував можливості зберігання, адже стандартна шафа не підійде, тому дизайнерка перший час обмежувалася полотняними шафами. Втім, Мел вдалося знайти працівників, які зробили недорогі меблі з МДФ на замовлення. Усі фарбувальні роботи Мел робила самотужки, щоб зекономити кошти.

Творча атмосфера / Фото Мел Хамблетт

Це дивовижне та яскраве перетворення простору прекрасно ілюструє те, що для стилю та краси не завжди потрібно багато коштів – значно більшу роль грають смак та зусилля.