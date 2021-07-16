Зелений сад в зірковому районі: у Беверлі-Гіллз реалізують неймовірний проєкт

One Beverly Hills – це неймовірний проєкт, який стане перлиною зіркового Лос-Анджелеса. Відома на весь світ архітектурна студія Foster + Partners вже отримала "зелене світло" на його втілення.

Загальна площа ділянки, яка відведена під проєкт, складає 17,5 акрів. Вона розташована біля Беверлі Хілтон та Вальдорф Асторія.

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У проєкті передбачено зведення двох веж, які стануть найвищими у Беверлі-Гіллз: 32-поверхова вежа Санта-Моніки висотою 125 метрів та 28-поверхова Садова резиденція висотою 112 метрів.

Нове обличчя Беверлі-Гіллз / Фото Dezeen

Оновлення зазнає і готель Беверлі Хілтон, який збудований ще в 1950-х роках. Тут проведуть модернізацію холу та під'їзної алеї, а також оновлять танцювальну залу.

Природа – основний елемент проєкту / Фото Dezeen

Головна "родзинка" проєкту – тотальне озеленення району. Увесь простір буде покритий зеленими насадженнями. Архітектори знайшли вдале рішення для збору дощової води, адже Лос-Анджелес кожного року страждає від посухи.

Мальовничий трикутник зіркового району / Фото Dezeen

One Beverly Hills – це район майбутнього, який готовий задати новий тренд в архітектурі.