Зелений рай: як перетворити зону барбекю на затишний та гостинний куточок

Доволі часто ми не зосереджуємо увагу на візуальному вигляді зони барбекю, піклуючись насамперед про функціональність. А дарма, адже її можна перетворити на місце, в якому захочеться не лише готувати, а й проводити більше часу.

Цього разу нагороду "Сад року" отримав 44-річний пожежник із Сандерленда. Цікаво, що його дворик площею 4,5 на 3,5 метрів був найменшою зоною із понад 2 тисяч заявок.

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Йому вдалося створити затишну зелену зону для своєї дівчини Ліндсі, яка повертатиме її у щасливе дитинство.

Спочатку дворик зовсім не вражав / Фото Idealhome

Пожежнику подобається працювати на землі, тож він вирішив, що бетонний задній двір – не найкращий варіант для його будинку.

Зелень та декоративні деталі – чудове поєднання / Фото Idealhome

Оновлений дворик за рік набув просто фантастичного вигляду. Чоловіку навіть вдалося помістити у простір маленький декоративний ставок.

Деталі розставляють акценти у просторі / Фото Idealhome

Судді конкурсу з захопленням відзначили дивовижне перетворення маленького бетонного дворика, тож нагорода цілком заслужено знайшла свого нового господаря.