Зелений хмарочос: у Китаї з'явиться екологічна багатоповерхівка майбутнього

Висота вже давно перестала бути критерієм для змагань хмарочосів. Зараз архітектори роблять акцент на позитивному досвіді жителів та максимальній взаємодії з природою, аби мешканці не відчували себе у "бетонних коробках".

Студія Carlo Ratti спроєуктувала хмарочос, який незабаром стане окрасою центрального району Шеньчженю. Будівлю задумали як останній штрих ділової частини міста.

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Дивовижна вежа в діловому районі / Фото Dezeen

Висота будівлі складе 218 метрів. Архітектори зробили унікальний акцент на зелені в будинку.

Зелень, яку можна споживати – головна "родзинка" будівлі / Фото Dezeen

Вони вирішили наповнити будинок не лише декоративними рослинами, а й зеленню, яку можна споживати. Дизайнери навіть передбачили майданчик для продажу продукції, яку вирощуватимуть у хмарочосі.

Проєкт майбутнього / Фото Dezeen

Для вирощування культур у 51-поверховому комплексі передбачено 10 тисяч квадратних метрів. Вирощувати рослини будуть завдяки гідропоніці. За розрахунками, в будинку зможуть виростити 270 тонн їжі на рік, які покриють потреба 40 тисяч людей.

Фантастична будівля / Фото Dezeen

Контролювати всі аграрні операції буде штучний інтелект, тому мешканцям не доведеться докладати жодних зусиль. Також у хмарочосі будуть офісні приміщення, що робить комлпекс дуже багатофункціональним.