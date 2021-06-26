10 зелених віталень: з якими кольорами поєднати для досягнення гармонійного контрасту

Будь то оливкова стіна або кілька подушок смарагдового відтінку, зелені акценти можуть повністю змінити зовнішній вигляд вашої вітальні. Як правильно використовувати зелений та які кольори додати для досягнення гармонійного контрасту – далі.

Для тих, хто прагне зробити вітальню вишуканою та урочистою, дизайнери рекомендують використовувати колір темного моху та смарагдовий. Якщо ви будете використовувати кімнату для відпочинку, перегляду телевізора та дружніх посиденьок, пофарбуйте стіни в м'який відтінок, наприклад м'ятний.

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Але обмежуватися одним кольором не варто. Щоб не перенавантажити вітальню, використайте одне із цих стильних поєднань.

Поєднайте різні відтінки зеленого



Поєднайте в одному інтер'єрі кілька зелених відтінків / Фото Pinterest

Від кольору сірої гавані до ірландського зеленого з переливами жовтої селери – ви можете активно експериментувати з палітрою, допоки не доб'єтеся гармонійного нашарування тонів. Головне правило таких інтер'єрів – стіни повинні бути не такими яскравими, як меблі, які висуваються на передній план.

Біле тло може змінювати свій відтінок залежно від світла



Поєднання білого та зеленого / Фото Pinterest

Цей приклад цікавий саме через холодне освітлення. Білі стіни та декор набувають сірого відтінку та добре гармоніюють з ковриком та подушками, розташованими на смарагдовій аристократичній канапі.

Класика



Поєднання ніжно-зеленого з білим / Фото Pinterest

Зауважте як класичне поєднання ніжно-зеленого та білого доповнюється помаранчевими подушками, які, окрім іншого, об'єднують світлі та сірі дивани. Акцентні кольори перетягують всю увагу на себе й важко помітити. що насправді інтер'єр насичений різними кольорами: від цементного до золотого.



В інтер'єрі фігурує три кольори / Фото Pinterest

Завдяки масивним картинам в тон підлоги, меблів та штор, стіни кольору горохового стручка стають виразним та лаконічним доповненням. Завершують композицію невеличкі подушки зеленого відтінку, розташовані на сірих кріслах.



Райський зелений відтінок / Фото Pinterest

Невеличка TV-зона з панорамним вікном оформлена всього лише у двох кольорах. таке поєднання зеленого та білого – не рідкість, проте підходить воно не для всіх приміщень.

Зелений та чорний



Стильне рішення для квартир в стилі лофт / Фото Pinterest

Якщо ви вирішили ніяк не обробляти стіни чи підлогу, спробуйте поєднати колір зелених пасовищ з темно-сірими та навіть чорними меблями. Вазонки та декор вдало впишуться в цю композицію.

Яскраві акценти



Жовті меблі в зеленій вітальні / Фото Pinterest

Інтер'єри з великою кількістю рослин люблять жовті та помаранчеві деталі. Навіть один поодинокий предмет прикрасить ваше приміщення.

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Поєднання зеленого з відтінками помаранчевого / Фото Pinterest

Тут чітко видно, як дизайнери експериментують з кольорами, принтами та текстурами.

Завдяки великим вікнам, ця кімната не перевантажена темно-зеленим відтінком, а іржаво-помаранчевий з шавлієво-зеленим створює унікальну етнічну атмосферу.



Рожевий диван в зеленому інтер'єрі / Фото Pinterest

Незвичне, на перший погляд, поєднання в цьому випадку можливе завдяки поєднанню аристократичного зеленого та відтінком димчастої троянди.



Незвичайна комбінація темно-зелених стін і дивану з кораловими акцентами / Фото Pinterest

Рожевий сучасний диван виконує не лише естетичну функцію, але є з'єднувальним елементом між загальним інтер'єром та червоними подушками й килимом.