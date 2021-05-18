Зелена стеля, мармур та рожева підлога: квартира у Варшаві в стилі модернізм – фото інтер'єру

Оригінальний модерністський простір у варшавській квартирі захоплює різноманіттям фактур та матеріалів. Старий паркет та двері, рожевий бетон на підлозі в кухні та острів з нержавіючої сталі. Переглядайте фото стильного інтер'єру.

Квартира у Варшаві, розташована в модерністському житловому будинку. Власники – молода та творча пара. Інтер'єр у стилі модернізм був першою ідеєю дизайнерів зі студії Paradowski.

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Отож, у всій квартирі модерністська простота переплітається з яскравими акцентами другої половини 20 століття. Це проявляється не тільки в насичених кольорових деталях, але й у заокруглених та гострих формах, різноманітності текстур.

Глянцева стіна помаранчевого кольору зі стелажем / Фото paradowskistudio.com

Дизайнери зберегли класичну паркетну дошку, просто освіживши її та оригінальні двері.

Ніжка журнального столика конусної форми / Фото paradowskistudio.com

Зона входу – це "кивок" мінімалістичному максималізму. Зелений колір домінує у просторі й розповсюджується по округлих формах стін, стелі та шаф з вигнутими фасадами дверей, – розповідають дизайнери.

Акцентна ніша аморфної форми на зеленій стелі / Фото paradowskistudio.com

Стельові ніші, аморфної форми, оснащені плісированими світильниками Le Klint. Широкий прохід до кухні оздоблений темним мармуром з різноколірними хвилястими прожилками.

Поєднання темного мармуру, паркету та нержавіючої сталі / Фото paradowskistudio.com

Попри невелику площу кухні вдалося розмістити кухонний острів із нержавіючої сталі з варильною поверхнею. Цоколь пофарбований у темно-синій колір. Острів плавно переходить в обідній стіл із дерева на металевих ніжках. Композицію доповнюють стильні стільці.

Остів із заокругленими кутами з нержавіючої сталі / Фото paradowskistudio.com

Мокра зона кухні покрита блідо-рожевим бетоном (мікроцементом). Це цікаве та дуже практичне рішення, адже, мікроцемент не вбирає вологу та зносостійкий.

Кухонний фартух та стільниця виготовлені зі світлого мармуру / Фото paradowskistudio.com

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Узголів'я ліжка обшито яскравою тканиною із принтом / Фото paradowskistudio.com

Стільниця із мармуру та вбудовані мідні змішувачі / Фото paradowskistudio.com