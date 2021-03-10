Колір весняної трави: 7 неймовірних зелених кухонь у різних країнах – фото

Якщо ви давно мрієте про кухню з оригінальними фасадами, зверніть увагу на зелений колір. Він виглядає надзвичайно гармонійно та затишно – переконайтеся самі, переглянувши приклади.

Колір шавлії, молодої трави смарагдовий, болотний, салатовий – усі ці й чимало інших відтінків використовують в інтер'єрі. Кухня з фасадами зеленого кольору стане справжньою окрасою сучасного інтер'єру.

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Belgium Apartment, Бельгія



Кухня, що має колір водоростей та пляжних трав / Фото Dezeen

Цей будинок розташований на бельгійському узбережжі, в оточенні піщаних дюн. Колір кухонних шаф нагадує водорості та пляжні трави. Інтер'єр кухні дуже світлий і містить багато "повітря".

The Mantelpiece Loft, Стокгольм



Кухня у шавлієво-зеленому кольорі / Фото Dezeen

Блідо-зелений колір меблів виділяється на тлі білих стін. Шавлієво-зелені кухонні шафки контрастують зі стільницею, виготовленою з каменю з оранжевим відтінком.

Apartment XVII, Ліон, Франція



Ступінчаті кухонні шафи яскравого відтінку / Фото Dezeen

У цих апартаментах поєднали блідо-сірий тиньк, підлогу зі світлого дерева та шафи кольору морської хвилі. Квартира розташована в будівлі епохи Відродження в історичному районі Старий Ліон.

Квартира Casa Mille, Турин, Італія



Кухня морського кольору з мідними ручками / Фото Dezeen

В інтер'єрі використали зелені пляшки. Архітектор Фабіо Фанталіно зробив цю квартиру для себе. На кухні приваблює увагу підлога-"ялинка", і шафа насиченого зеленого кольору з мідними ручками.

Квартира на монетному дворі, Порто, Португалія



Зелена кухня у португальській квартирі / Фото Dezeen

Окрім зеленої кухні, у цій квартирі зробили м'ятно-зелену підлогу з епоксидної смоли. Двері кухонного блоку також пофарбували у 2 витончено різних відтінки бірюзи.

Parisian apartment, Париж



Кухня смарагдового кольору додає квартирі характеру / Фото Dezeen

Раніше ця квартира не мала характеру, але завдяки зеленій кухні ситуація змінилася. Смарагдові фасади поєднали із дубовими шафами. Відтепер кухня стала центром уваги у квартирі.

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Гостьовий дім Esperinos, Афіни, Греція



Кухня з "вибуховим" поєднанням кольорів / Фото Dezeen

Кухня у пансіонаті в Афінах виконана у поєднанні 2 кольорів: сливово-фіолетового та темно-смарагдового. Також сюди додали елементи чорного. Інтер'єр цієї кухні є досить вибуховим та вражаючим.