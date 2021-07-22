Немає більш універсального, позачасового та різноманітного матеріалу, аніж цегла. Вона може стати основним елементом як давнього, так і сучасного дизайну.

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Доволі часто після відновлення старих будівель в інтер'єрі постає цегла, яка може похизуватися віком. Після чистки вона одразу додає простору велику кількість текстури, тепла та особливий характер.

Стара цегла – прекрасний елемент інтер'єру / Фото Archdaily

Окрім того, цегла дуже універсальна – вона пасує як індустріальному, так і сільському стилю. Також її легко можна пофарбувати у будь-який колір, але вона все одно збереже свій темперамент.

Цегла чудова у будь-якому кольорі / Фото Archdaily

Тому якщо ви довго вагаєтеся та не можете обрати ідеальний варіант інтер'єру, цегла завжди готова прийти на допомогу. Це матеріал, який завжди буде у моді та може запропонувати простору багато позитивних характеристик.

Особлива атмосфера / Фото Archdaily