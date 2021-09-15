Затишок та мінімалізм: тренди осені-2021

Минуло літо, і вже осінь активно диктує свої правила. Давайте поглянемо, які пропозиції вона підготувала для дизайну наших помешкань.

Осінь – це пора затишку та меланхолії, коли хочеться насолодитися спокоєм та повільним плином часу. Допомогти цьому може відповідна атмосфера інтер'єру.

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Надихаюча кухня

Кухня – це місце, де ми готуємося до теплих сімейних трапез. Ця зона має спонукати на розмови та приємні обговорення мрій. Квіти та теплі кольори – чудова ідея для покращення цього простору.

Кухня – простір для креативу / Фото Love Property

Природні матеріали

Меблі – ще один важливий акцент будь-якого помешкання. Меблі з ротанга та інші відкриті природні матеріали завжди будуть виграшним варіантом.

Природа – найкращий друг будь-якого простору / Фото Love Property

Стильний мінімалізм

Мінімалізм – чудовий тренд, який невтомно завойовує все більшу популярність. Воно й не дивно, адже він передбачає гнучкість та зосередженість на головному без відволікання на непотрібні деталі.

Мінімалізм та затишок стали синонімами / Фото Love Property