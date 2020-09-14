В середмісті Амстердаму знайшли застосування старій школі, яку визнали непридатною для навчання дітей. Тому місцева влада вирішили переоблаштувати шкільні приміщення під апартаменти. В результаті помешкання вийшли просторими та світлими. Більше про переоблаштування старої школи – читайте в матеріалі.

Через історичну значущість будівлі, зносити її не можна, тому в Нідерландах вирішили облаштувати у школі багатоквартирний будинок, повідомляє Novate.

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Споруда була зведена ще на початку минулого століття, але сьогодні в колишній школі облаштували помешкання для 10 сімей з дітьми.



Будівля більше не відповідає освітнім стандартам Нідерландів / Фото Novate

Перебудовувати чи вносити зміни до фасаду архітектори не могли через заборону, тому старі класні кімнати можна було лише об'єднувати або зонувати перегородками. В результаті усі квартири вийшли доволі великими. Так, площа апартаментів коливається від 100 до 150 квадратних метрів.



Квартири вийшли доволі просторими / Фото Novate

Високі стелі в старому будинку дозволили створювати другі рівні без суцільного перекриття між ними. Тому вітальня, кухня, їдальня та інші публічні кімнати розташовані внизу, а новоутворених "других поверхах" облаштовані спальні.

Стелі тут дуже високі / Фото Novate

Усі квартири отримали білі стіни та стильні дерев'яні меблі різних тонів, а підлога, як і раніше, залишилась бетонною.



Об'єднували зазвичай класні кімнати з різними кабінетами / Фото Novate

Кімнати вийшли просторими не тільки через велику площу квартир, але й внаслідок вдалих дизайнерських рішень. Шафи, полиці та інші елементи меблів заховали в стінах або під сходами – цей прийом допоміг звільнити місце в центрі кімнат.

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Інтер'єр в квартирах виконаний з вкрапленнями різних стилів / Фото Novate