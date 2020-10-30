Як облаштувати спальне місце в обмеженому просторі, демонструє архітектор з Києва.

Дизайн маленького помешкання оприлюднив на своїй сторінці Ігор Сіротов.

За темою: Сім правил облаштування маленької квартири



Вдень спальня виглядає дуже світлою / Фото @igor_sirotov_architects

Український художник поділився фотографіями інтер'єру спальні у затишній маленькій квартирі в білоруській столиці.

Ліжко розташували прямо біля дзеркальної стіни. Поверхня, що відбиває світло, візуально розширює простір.



Приховані джерела світла в інтер'єрі завжди виглядають стильно / Фото @igor_sirotov_architects

"Неймовірно комфортно", "Приголомшливо красиво і затишно", "Вражаюче", – так коментують фото підписники Ігоря в Instagram.

Ніша для дрібних предметів виконує роль прихованої вечірньої підсвітки. У стелю теж вмонтували "невидимі" джерела світла.



Користувачі мережі назвали квартиру дуже привабливою / Фото @igor_sirotov_architects