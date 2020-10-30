Затишний куточок: користувачі мережі у захваті від фото крихітної квартири в Мінську
Як облаштувати спальне місце в обмеженому просторі, демонструє архітектор з Києва.
Дизайн маленького помешкання оприлюднив на своїй сторінці Ігор Сіротов.
За темою: Сім правил облаштування маленької квартири
Вдень спальня виглядає дуже світлою / Фото @igor_sirotov_architects
Український художник поділився фотографіями інтер'єру спальні у затишній маленькій квартирі в білоруській столиці.
Ліжко розташували прямо біля дзеркальної стіни. Поверхня, що відбиває світло, візуально розширює простір.
Приховані джерела світла в інтер'єрі завжди виглядають стильно / Фото @igor_sirotov_architects
"Неймовірно комфортно", "Приголомшливо красиво і затишно", "Вражаюче", – так коментують фото підписники Ігоря в Instagram.
Ніша для дрібних предметів виконує роль прихованої вечірньої підсвітки. У стелю теж вмонтували "невидимі" джерела світла.
Користувачі мережі назвали квартиру дуже привабливою / Фото @igor_sirotov_architects