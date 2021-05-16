Затишна квартира в Іспанії з неймовірними поєднаннями у стилі мінімалізм: фото інтер'єру

Квартира у Барселоні вражає своєю "чистотою" ліній, поєднанням матеріалів та стилістичним рішенням для меблів. Усі деталі інтер'єру доповнюють один одного та створюють ідеальний простір. Переглядайте фото та надихайтеся.

Архітектурна студія Allaround Lab розробила інтер'єр квартири для молодої пари в Барселоні, Іспанія. Мінімалістичний дизайн зі світлими природними кольорами та текстурами.

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Виготовлені на замовлення шафи та висувні шухляди, розміщені по всьому будинку: в кухні, вітальні, спальні та ванній кімнаті. Вони мають мінімалістичні фасади із цікавим рішенням для відкривання – заглиблення у вигляді невеличкого кола.

Інтер'єр навіює свіжість та спокій / Фото contemporist.com

Перевагою такої системи для відкривання шаф є менше механічних пошкоджень і, відповідно, довговічність.

Велика кількість денного світла та вдале планування роблять квартиру візуально просторішою / Фото contemporist.com

Маленькі круглі вирізи роблять інтер'єр "мімімі" / Фото contemporist.com

Маленькі круглі вирізи в передній частині шаф та шухляд, зроблені у відповідному діаметрі, щоб їх можна було "зачепити" пальцями для зручного відкривання. Вони допомагають довершити мінімалістичний образ всього інтер'єру.

Дизайнери обрали схожі відтінки підлогового покриття та стін / Фото contemporist.com

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"Оголена" стеля стала яскравим акцентом в інтер'єрі. Цегла, викладена "хвилею" – виглядає вау!

Дерево, мікроцемент та цегла – неймовірне поєднання! / Фото contemporist.com

Кожна деталь інтер'єру доповнює одна одну / Фото contemporist.com