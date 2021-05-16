Архітектурна студія Allaround Lab розробила інтер'єр квартири для молодої пари в Барселоні, Іспанія. Мінімалістичний дизайн зі світлими природними кольорами та текстурами.

Це цікаво Як цікаво облаштувати внутрішні скляні перегородки в інтер'єрі: 10 ідей у фото

Виготовлені на замовлення шафи та висувні шухляди, розміщені по всьому будинку: в кухні, вітальні, спальні та ванній кімнаті. Вони мають мінімалістичні фасади із цікавим рішенням для відкривання – заглиблення у вигляді невеличкого кола.

Інтер'єр навіює свіжість та спокій / Фото contemporist.com

Перевагою такої системи для відкривання шаф є менше механічних пошкоджень і, відповідно, довговічність.

Велика кількість денного світла та вдале планування роблять квартиру візуально просторішою / Фото contemporist.com

Маленькі круглі вирізи роблять інтер'єр "мімімі" / Фото contemporist.com

Маленькі круглі вирізи в передній частині шаф та шухляд, зроблені у відповідному діаметрі, щоб їх можна було "зачепити" пальцями для зручного відкривання. Вони допомагають довершити мінімалістичний образ всього інтер'єру.

Дизайнери обрали схожі відтінки підлогового покриття та стін / Фото contemporist.com

Читайте також Не спіть на дивані: лайфхаки для квартир із маленькою площею – фотоприклади

"Оголена" стеля стала яскравим акцентом в інтер'єрі. Цегла, викладена "хвилею" – виглядає вау!

Дерево, мікроцемент та цегла – неймовірне поєднання! / Фото contemporist.com

Кожна деталь інтер'єру доповнює одна одну / Фото contemporist.com