У затінку гір Провансу: затишна вілла, яка поєднує класику та сучасність

Біля підніжжя гори Сент-Віктуар архітекторам вдалося відбудувати старовинну та величну віллу. Тепер історична споруда випромінює незвичайну красу Середземномор'я.

У селищі Борекель, що на півдні Франції, впродовж тривалого часу стояла занедбана будівля. Більша частина будинку була зруйнована та знову побудована на тому ж місці, але із врахуванням геометрії ділянки та навколишніх пейзажів.

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Ремонт у будинку завершився у 2021 році, його площа складає 246 квадратних метрів.

Дивовижна вілла / Фото Аrchdaily

Одноповерховий дім ідеально вписується у місцевий гірський ландшафт. Будинок обертається навколо себе, щоб створити кілька внутрішніх дворів.

Кожна кімната у будинку має свій природний простір / Фото Аrchdaily

Вілла складається з кількох частин. Усі розміщені таким чином, що забезпечують панорамний вид та пропускають природне денне світло в кожен куточок.

Складається враження, що природа проникає у будинок / Фото Аrchdaily

Будинок має кілька секцій дахів зі старовинної черепиці різної висоти. Деякі стіни будинку покриті шматками природного каменю, який взяли прямо на ділянці.

Захопливий басейн / Фото Аrchdaily



"Родзинкою" проєкту є кам’яні стіни, які вдалося зберегти зі старовинної споруди. Підлога будинку з травертину, а внутрішнє облицювання стін зроблене з ясенів.

Як виглядає будинок всередині: