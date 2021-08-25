Засмічують простір та ускладнюють прибирання: 6 рішень, яких варто уникати в інтер'єрі

Інтер'єр повинен бути практичним: невиправдано велика кількість декору, відкриті стелажі та неправильно підібране підлогове покриття здатні не просто зіпсувати вигляд приміщення, але й ускладнити прибирання. Розповідаємо, від яких речей варто позбутися, щоб ваш дім завжди виглядав акуратним та чистим.

Через низьку ціну, доступність на ринку та простоту встановлення більшість із цих рішень залишаються популярними. Однак врахуйте їхні недоліки перед тим, як купувати будь-що із перерахованих далі варіантів.

Читайте також Які запитання поставити майстру перед встановленням кондиціонера

Ковролін

Видалення пилу з ворсистого ковроліну – не легка задача, тому процес прибирання кімнат, застелених цим покриттям, може затратити більше часу, аніж миття плитки чи очищення звичайного килиму. Для прибирання кімнат з ковроліном вам знадобиться пилотяг та безліч спеціальних засобів для очищення. При чому, склад останніх може негативно відбитися на здоров'ї людей з алергічними реакціями, тож використовувати їх потрібно обережно.

Якщо ви пролили щось на покриття або забруднили його жиром, вивести пляму буде не просто, інколи в таких ситуаціях допомагають лише послуги клінінгових компаній.

Чорні покриття на кухні та у ванній

Темні покриття швидше забруднюються / Фото architecturaldigest

Попри ефектний вигляд, глянцеві темні поверхні збирають на собі усі плями та відбитки пальців. Час, затрачений на прибирання такого приміщення, помітно збільшується, тож дизайнери не радять використовувати подібні матеріали для великих площ.

Відкриті стелажі

Відкриті системи зберігання – це дійсно стильно та сучасно, але якщо ми говоримо про аспект практичності – краще пошукати закриті шафи. Полиці без дверцят важче тримати у чистоті, тут швидше накопичується пил, а до красиво розставленого декору з часом додаються звичайні побутові речі, на кшталт канцелярії, шнурів та кабелів.

Найкраще, що ви можете зробити – зменшити кількість відкритих стелажів, не відмовляючись від них повністю.

Рельєфна плитка

Подбайте не тільки про інтер’єр, але й затишок. Із системою кондиціонування Daikin це легко! Вентиляція, безшумність, усунення алергенів і вірусів – це не всі переваги кондиціонерів Daikin. Ознайомитися детальніше із продукцією та отримати консультацію від спеціаліста можна на сайті

Краще відмовитися від дрібної плитки / Фото loveincorporated

Дрібна мозаїка, кахель з глибокими фасками або фактурою – хороший варіант для тих, хто мало готує. В іншому випадку в поглибленнях почне назбируватися жир і бруд. І, як відомо, вивести їх – справжній виклик.

Люстри

Багаторівнева люстра з великою кількістю скла та декоративних елементів може стати прикрасою великої вітальні, але врахуйте, що догляд за нею – вкрай непросте завдання. Дрібні кришталеві та металеві деталі, на яких постійно накопичується пил, вимагають регулярного миття. Це ж саме стосується люстр з плафонами у вигляді чаш. Мити такі потрібно раз в 3 місяці, а у літній час – хоча б раз в місяць, оскільки всередині плафону розводяться мухи та метелики.

Біла затирка для швів

Біла затирка швидко зношується / Фото idealhome

Якщо хочете рідше оновлювати ванну кімнату і кухонний фартух, відмовтеся від світлої затирки для швів. Через зовнішній вплив, світлі штики швидко втрачають первинний вигляд, жовтіючи в місцях частого контакту з водою. Натомість спробуйте використати темну затирку. Вона підійде як для кольорової, так і нейтральної плитки.