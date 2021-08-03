Вибір підрядника, обрання стилістики приміщення, розрахунок кошторису – важливі деталі, які можуть зробити ремонт у домі приємною пригодою, або ж навпаки – перетворити життя на хаос.

Цікаво Daikin Stylish – відзначений нагородами дизайн: як виглядає кондиціонер

Для того, щоб розпочинати будь-яку підготовку до ремонту, необхідно визначити бюджет. Тільки після розрахунків, скільки ви готові витратити на ремонт, варто роздумувати над підрядниками, стилем та матеріалами.

Обдумані кроки – запорука успішного ремонту / Фото Real-estate.lviv.ua

Якщо бюджет ремонту обмежений, то краще зупинити свій вибір на приватному майстрі. Його запити будуть значно простіші, ніж у бригади. Але тут є кілька нюансів. Перш за все варто працювати тільки із тими людьми, які рекомендовані друзями або знайомими. Також варто зважати на те, що приватний майстер зможе виконати роботу значно повільніше, ніж ціла бригада.

Коли фінансів вдосталь, можна звернутися у будівельну компанію, яка зробить все "під ключ". Варто одразу з'ясувати, які документи можна отримати у фірмі. Переважно це можуть бути договір, кошторис, ресурсна відомість, графік робіт, якщо потрібно – дизайн-проєкт. Важливо обговорити надання підрядником гарантії та перевірити її наявність у договорі.

Хороший підрядник – чудовий ремонт / Фото Рixabay

Неважливо, яких підрядників обрано для проведення ремонту – великі фірми чи поодиноких майстрів. У будь-якому разі краще зустрітися на об'єкті з кількома претендентами. При особистому знайомстві легше порозумітися та уточнити багато деталей.

При перших кроках роботи варто також обговорити питання оплати. Ні в якому разі не слід виплачувати всю суму одразу.

Естетика ремонту / Фото Рixabay

Після того як ви обрали людей, з якими доведеться працювати, не один тиждень варто обдумати деталі дизайну. Вам необхідно визначити: