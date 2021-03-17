Забута велич: розкішні інтер'єри занедбаних театрів з різних країн – фото

Джерело:Boredpanda
Фотограф Димитрій із Франції подорожує світом у пошуках закинутих місць. Окрім того, чоловік займається дизайном і має власну торгову марку Jahz Design.
Фотограф зробив серію фото занедбаних театрів з різних країн. Серед них чимало французьких театрів, які вже ніколи не відкриють двері для відвідувачів.
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Театр у Франції / Фото Boredpanda
Розкішний інтер'єр / Фото Boredpanda
Моторошно й гарно / Фото Boredpanda
Занедбана розкіш / Фото Boredpanda
Занедбаний театр в сучасному стилі / Фото Boredpanda
Залишки старого кіноапарату / Фото Boredpanda
Від декору майже нічого не залишилося / Фото Boredpanda
Футуристичний інтер'єр покинутого театру / Фото Boredpanda
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