Забута велич: розкішні інтер'єри занедбаних театрів з різних країн – фото

Фотограф Димитрій із Франції подорожує світом у пошуках закинутих місць. Окрім того, чоловік займається дизайном і має власну торгову марку Jahz Design.

Фотограф зробив серію фото занедбаних театрів з різних країн. Серед них чимало французьких театрів, які вже ніколи не відкриють двері для відвідувачів.

До теми Моторошні інтер'єри: фотограф знімає занедбані торгові центри США

Королівський театр, Франція



Театр у Франції​ / Фото Boredpanda

Театр Сталіна, Грузія



Розкішний інтер'єр / Фото Boredpanda

Театр Колізей, Італія



Моторошно й гарно / Фото Boredpanda

Театр Бартолі, Франція



Занедбана розкіш / Фото Boredpanda

Театр Нормандія, Франція



Занедбаний театр в сучасному стилі / Фото Boredpanda

Театр Інферно, Франція



Залишки старого кіноапарату / Фото Boredpanda

Театр Джуманджі, Італія



Від декору майже нічого не залишилося / Фото Boredpanda

Театр Футуро, Італія



Футуристичний інтер'єр покинутого театру / Фото Boredpanda

Цікаво Не тиха гавань: на старовинній пристані зробили розкішний театр

Театр святого Барбе, Португалія



Сучасний інтер'єр в занедбаному стані / Фото Boredpanda