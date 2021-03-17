Забута велич: розкішні інтер'єри занедбаних театрів з різних країн – фото

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Джерело:

Boredpanda

Фотограф Димитрій із Франції подорожує світом у пошуках закинутих місць. Окрім того, чоловік займається дизайном і має власну торгову марку Jahz Design.

Фотограф зробив серію фото занедбаних театрів з різних країн. Серед них чимало французьких театрів, які вже ніколи не відкриють двері для відвідувачів.

До теми Моторошні інтер'єри: фотограф знімає занедбані торгові центри США

Королівський театр, Франція


Театр у Франції​ / Фото Boredpanda

Театр Сталіна, Грузія


Розкішний інтер'єр / Фото Boredpanda

Театр Колізей, Італія


Моторошно й гарно / Фото Boredpanda

Театр Бартолі, Франція


Занедбана розкіш / Фото Boredpanda

Театр Нормандія, Франція


Занедбаний театр в сучасному стилі / Фото Boredpanda

Театр Інферно, Франція


Залишки старого кіноапарату / Фото Boredpanda

Театр Джуманджі, Італія


Від декору майже нічого не залишилося / Фото Boredpanda

Театр Футуро, Італія


Футуристичний інтер'єр покинутого театру / Фото Boredpanda

Цікаво Не тиха гавань: на старовинній пристані зробили розкішний театр

Театр святого Барбе, Португалія


Сучасний інтер'єр в занедбаному стані / Фото Boredpanda