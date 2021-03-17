Забута велич: розкішні інтер'єри занедбаних театрів з різних країн – фото
Фотограф Димитрій із Франції подорожує світом у пошуках закинутих місць. Окрім того, чоловік займається дизайном і має власну торгову марку Jahz Design.
Джерело:Boredpanda
Фотограф зробив серію фото занедбаних театрів з різних країн. Серед них чимало французьких театрів, які вже ніколи не відкриють двері для відвідувачів.
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Королівський театр, Франція
Театр у Франції / Фото Boredpanda
Театр Сталіна, Грузія
Розкішний інтер'єр / Фото Boredpanda
Театр Колізей, Італія
Моторошно й гарно / Фото Boredpanda
Театр Бартолі, Франція
Занедбана розкіш / Фото Boredpanda
Театр Нормандія, Франція
Занедбаний театр в сучасному стилі / Фото Boredpanda
Театр Інферно, Франція
Залишки старого кіноапарату / Фото Boredpanda
Театр Джуманджі, Італія
Від декору майже нічого не залишилося / Фото Boredpanda
Театр Футуро, Італія
Футуристичний інтер'єр покинутого театру / Фото Boredpanda
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Театр святого Барбе, Португалія
Сучасний інтер'єр в занедбаному стані / Фото Boredpanda
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