Провести ніч у замку – звучить фантастично, але така розвага доступна й в Україні. Готель у комплексі "Замок Радомисль" на Житомирщині створив кімнати з антикварними меблями й середньовічним інтер'єром. Дивіться, як вони виглядають.

"Замок Радомисль" розташований у місті Радомишлі, що в Житомирській області. Оздоблення замку створене для того, щоб гості могли пізнати європейську культуру й традиції, розповідає Radozamok.

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Картини й меблі розповідають відвідувачам давню історію / Фото Ukraine-is

Кімнати наповнені антикварними меблями, посудом, предметами побуту. Історичний характер замку відтворений дуже ретельно, що робить відпочинок у ньому ще більш автентичним.

Комплекс створили в приміщенні стародавнього млина. А ще до млина на місці споруди була "папірня" – фабрика з виробництва паперу. Тепер будівля перетворилася на прототип європейського замку.



Антикварні речі роблять інтер’єр неповторним / Фото Radozamok

Завдяки красивому зовнішньому вигляду й прекрасним інтер'єрам Радомисль поступово стає туристичним магнітом серед українців.



Деталі інтер'єру ретельно поєднані між собою / Фото Radozamok

У приміщеннях чимало старовинних речей. Атмосферу доповнюють тематичні картини.



В інтер'єрі присутня європейська стриманість / Фото Radozamok

Стіни в кімнатах білі – це підкреслює стриманий характер європейського старовинного стилю. Адже замки призначалися переважно для оборони, а не для демонстрації розкоші.



Вікна в замках робили маленькими з міркувань безпеки / Фото Radozmok

Маленькі віконця, як у келіях, чудово доповнюють атмосферу в приміщеннях. Тут не використовували жодного білого пластику для рам – тільки автентичний колір дерева.



З віконець відкривається чудовий краєвид / Фото Radozamok

Кімнати в готелі не мають звичної нам нумерації. Кожна з них має свій унікальний інтер'єр і назву. "Імена" кімнатам давали на честь просвітників і культурних діячів різних європейських країн.

Так, тут є кімнати "Йоган", "Бернар і Анна", "Вінцентій", "Тереза" тощо. Усього в готелі 10 покоїв.



У кімнаті “Гетьманська вежа” гості милуються старовинним грамофоном / Фото Radozamok

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У потаємних куточках на території замку можна знайти різні цікавинки / Фото Ukraine-is

Замок оточений великим парком, у якому полюбляють гуляти туристи. Тут є чимало прикладів сучасної паркової скульптури.

З настанням ночі в руках у фігурки чоловіка на озері починає світитися таємничий предмет. Ця картина заворожує відвідувачів.

Разом з середньовічним шармом, гостям пропонують і всі зручності.

Вартість добового проживання складає від 2 500 до 10 000 гривень за кімнату.

Як доїхати до готелю "Замок Радомисль"

Замок розташований за адресою: Україна, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Плетенецька, 15. Якщо подорожуєте машиною, з Києва можна доїхати Житомирською трасою.

Громадський транспорт. Потрібно сісти на маршрутку біля станції метро "Житомирська" і доїхати до Радомишля. Далі з автовокзалу чекати спеціальний автобус, який доставить вас під стіни замку.

Більше фото інтер'єрів замку дивіться тут:

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