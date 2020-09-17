Королівський відпочинок в Україні: як виглядає замок Радомисль, де можна переночувати
Провести ніч у замку – звучить фантастично, але така розвага доступна й в Україні. Готель у комплексі "Замок Радомисль" на Житомирщині створив кімнати з антикварними меблями й середньовічним інтер'єром. Дивіться, як вони виглядають.
"Замок Радомисль" розташований у місті Радомишлі, що в Житомирській області. Оздоблення замку створене для того, щоб гості могли пізнати європейську культуру й традиції, розповідає Radozamok.
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Картини й меблі розповідають відвідувачам давню історію / Фото Ukraine-is
Кімнати наповнені антикварними меблями, посудом, предметами побуту. Історичний характер замку відтворений дуже ретельно, що робить відпочинок у ньому ще більш автентичним.
Комплекс створили в приміщенні стародавнього млина. А ще до млина на місці споруди була "папірня" – фабрика з виробництва паперу. Тепер будівля перетворилася на прототип європейського замку.
Антикварні речі роблять інтер’єр неповторним / Фото Radozamok
Завдяки красивому зовнішньому вигляду й прекрасним інтер'єрам Радомисль поступово стає туристичним магнітом серед українців.
Деталі інтер'єру ретельно поєднані між собою / Фото Radozamok
У приміщеннях чимало старовинних речей. Атмосферу доповнюють тематичні картини.
В інтер'єрі присутня європейська стриманість / Фото Radozamok
Стіни в кімнатах білі – це підкреслює стриманий характер європейського старовинного стилю. Адже замки призначалися переважно для оборони, а не для демонстрації розкоші.
Вікна в замках робили маленькими з міркувань безпеки / Фото Radozmok
Маленькі віконця, як у келіях, чудово доповнюють атмосферу в приміщеннях. Тут не використовували жодного білого пластику для рам – тільки автентичний колір дерева.
З віконець відкривається чудовий краєвид / Фото Radozamok
Кімнати в готелі не мають звичної нам нумерації. Кожна з них має свій унікальний інтер'єр і назву. "Імена" кімнатам давали на честь просвітників і культурних діячів різних європейських країн.
Так, тут є кімнати "Йоган", "Бернар і Анна", "Вінцентій", "Тереза" тощо. Усього в готелі 10 покоїв.
У кімнаті “Гетьманська вежа” гості милуються старовинним грамофоном / Фото Radozamok
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У потаємних куточках на території замку можна знайти різні цікавинки / Фото Ukraine-is
Замок оточений великим парком, у якому полюбляють гуляти туристи. Тут є чимало прикладів сучасної паркової скульптури.
Разом з середньовічним шармом, гостям пропонують і всі зручності.
Вартість добового проживання складає від 2 500 до 10 000 гривень за кімнату.
Як доїхати до готелю "Замок Радомисль"
Замок розташований за адресою: Україна, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Плетенецька, 15. Якщо подорожуєте машиною, з Києва можна доїхати Житомирською трасою.
Більше фото інтер'єрів замку дивіться тут:
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