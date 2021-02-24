Старовинний замок Люблянський град у Словенії вражає своїми масштабами й площею. Відреставрувати його увесь є надзвичайно складним завданням. Однак архітектори намагаються підтримувати його хоча б частково.

Замок Град або Люблянський замок – один з найбільших замків Словенії. Площа об'єкту становить понад 8 тисяч квадратних метрів.

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Так виглядає Люблянський град / Фото Tonkosti

За легендою, в будівлі є 365 кімнат – їх кількість відповідає кількості днів у році. Приміщення розташовані на трьох поверхах. Всередині замку є двоповерховий внутрішній двір.



Так виглядають відреставровані приміщення у замку / Фото ArchDaily

Реставрація замку є тривалим процесом. Вона розпочалася ще 10 років тому і досі не завершилася.

Уже частково відреставрували коридор галереї на 2-му поверсі, а також спальні, весільний зал, салон та невеликі музейні приміщення. Зараз тут виставляють різні об'єкти мистецтва.



Навіть там, де ще немає реставрації, проводять різні заходи / Фото ArchDaily

Також у замку є каплиця. Її поки не відреставрували, але там вже проводять концерти та інші заходи. Старовинні фрески нагадують про початковий вигляд замку.



Такий вигляд мають частини замку без реставрації / Фото ArchDaily

Через фінансові проблеми відреставрувати увесь замок за раз є нереальним завданням. Однак часткова реставрація приміщень, а також використання залів для виставок і концертів дає змогу підтримувати замок і зберегти його від повного руйнування.



Відреставровані спальні приміщення / Фото ArchDaily

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Архітектори розповідають, що зараз Град схожий на своєрідну "вітрину часу" – відреставровані приміщення поєднуються із напівзруйнованими.

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