Оригінальний проєкт будинку створили в Нью-Йорку. Цей дім вирізняється з-поміж інших: він розташований в лісі та справляє враження бункера або укриття, в якому можна заховатися від цивілізації.

Про тотально чорний будинок розповідає журнал Harmonies.

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В інтер'єрі дуже багато скла / Фото Harmonies

Проєкт назвали Black Villa. Його розробила дизайнерка Reza Mohtashami.

Будинок ніби викопали в крутому схилі, додавши трохи простору зовні. Вражає скляна стеля, крізь яку можна спостерігати за природою навколо.



Відкрита вітальня, з'єднана з кухнею / Фото Harmonies

Дім немов заховався за зеленим схилом. З зовнішнього боку він абсолютно невидимий. На нього можна навіть виїхати автомобілем.



Зовні дім також повністю чорний / Фото Harmonies

Будівля має площу 400 квадратних метрів. Довкола неї – місця для прогулянок. На мешканців чекає понад 300 кілометрів пішохідних стежок.

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Навіть аксесуари в будинку чорного кольору / Фото Harmonies

Інтер'єр в будинку дуже сучасний. Тут переважає монохромний чорний колір. Деякі акценти зробили у спальнях та ванних кімнатах – однак усі вони приглушені й пастельні.

Більше фото підземного будинку дивіться тут: