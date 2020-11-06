Закопаний в землю та зі скляним дахом: фото розкішного будинку-землянки в США
Оригінальний проєкт будинку створили в Нью-Йорку. Цей дім вирізняється з-поміж інших: він розташований в лісі та справляє враження бункера або укриття, в якому можна заховатися від цивілізації.
Про тотально чорний будинок розповідає журнал Harmonies.
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В інтер'єрі дуже багато скла / Фото Harmonies
Проєкт назвали Black Villa. Його розробила дизайнерка Reza Mohtashami.
Будинок ніби викопали в крутому схилі, додавши трохи простору зовні. Вражає скляна стеля, крізь яку можна спостерігати за природою навколо.
Відкрита вітальня, з'єднана з кухнею / Фото Harmonies
Дім немов заховався за зеленим схилом. З зовнішнього боку він абсолютно невидимий. На нього можна навіть виїхати автомобілем.
Зовні дім також повністю чорний / Фото Harmonies
Будівля має площу 400 квадратних метрів. Довкола неї – місця для прогулянок. На мешканців чекає понад 300 кілометрів пішохідних стежок.
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Навіть аксесуари в будинку чорного кольору / Фото Harmonies
Інтер'єр в будинку дуже сучасний. Тут переважає монохромний чорний колір. Деякі акценти зробили у спальнях та ванних кімнатах – однак усі вони приглушені й пастельні.
Більше фото підземного будинку дивіться тут:
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