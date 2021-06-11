Із закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні

Під час ремонту вдалося об'єднати японську увагу до деталей та іспанський темперамент. В результаті занедбане приміщення стало дворівневим мінімалістичним домом з яскравими акцентами.

Щоб повністю розкрити вертикальність занедбаного простору, архітектори, які працювали над проєктом, вирішили використати підвал. Він не був задіяним у попередньому плануванні, тому для досягнення дворівневості довелося попрацювати з підпірними елементами.

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Залучення підвалу задало майбутній стиль дому. Архітектори планували залишити відкритою бетонну підпірну стіну, але згодом її вдалося обшити сосною. Усі дерев'яні елементи, які з'являються в інтер'єрі, мають подвійну функцію: виступають декором та об'єднують простір.



Дім став поєднанням японської та іспанської культур / Фото Dwell



У проєкті використано багато природних матеріалів / Фото Dwell

В зоні їдальні світлі дерев'яні рейки проходять по всій довжині стелі. Цей елемент теж підтримує вагу другого поверху та робить простір яскравішим. З аналогічного матеріалу виготовлені сходи, які ведуть на другий поверх, де розташована студія для роботи, спальня та санвузол.



Дерев'яні елементи виконують відразу кілька функцій / Фото Dwell



Дерев'яні елементи виконують відразу кілька функцій / Фото Dwell

Вертикальні рейки з дерева виконують функцію перил. Це дозволило уникнути стін та масивних перегородок, забезпечивши все приміщення достатньою кількістю світла. Крім цього, бар'єр став зручною підпірною конструкцією для скляної стільниці та продуманою лавкою для відпочинку з друзями.



Дерев'яні елементи виконують відразу кілька функцій / Фото Dwell



Дерев'яні елементи виконують відразу кілька функцій / Фото Dwell

Ще одна конструкція, яка має кілька функцій – камін на кухні. Завдяки своїй формі він став "сходинкою" між зоною для приготування їжі та вітальнею. Також архітектори подбали про норми проєктування, додавши декілька дерев'яних сходин, щоб власнику дому не довелося робити занадто широких кроків.



Камін став основою для сходів / Фото Dwell



Камін став основою для сходів / Фото Dwell

Власне в цьому й полягає японська естетика – простота ліній, природне світло, дерево та концепція подвійного призначення. Такий підхід допоміг помістити все необхідне на відносно невеликій площі.



Мінімалізм став родзинкою дому / Фото Dwell



​Мінімалізм став родзинкою дому / Фото Dwell

При цьому архітектори зазначають, що не менш важливим став захист іспанської ідентичності приміщення. Так в проєкті залишилися традиційні для Барселони арки та підлога з червоної плитки.