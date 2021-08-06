Захист будинку: небезпечні предмети інтер'єру для дітей

Для батьків немає нічого важливішого ніж безпека та комфорт їхньої дитини. У власному домі деякі предмети інтер'єру можуть становити загрозу для малюка.

Безпека дому, у якому зростає малюк – запорука щасливого та спокійного дитинства. Нижче список предметів інтер'єру, які у той чи інший спосіб можуть становити загрозу для дитини.

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Високі меблі

Книжкові шафи, комоди та інші меблі, які можна перевернути на себе, становлять небезпеку для дитини. Перший крок, щоб уникнути їх перекидання – це придбати кронштейни та анкери, які можуть допомогти прикріпити меблі до стін.

Добре прикріплені меблі – запорука безпеки / Фото Unsplash

Духовка, посудомийна машина

Ця техніка з відчиненими дверцятами становить значну небезпеку для дітей. Дотик до нещодавно відкритої духової шафи може спричинити серйозні опіки. І навіть якщо духовка прохолодна, можна залізти на відкриті дверцята, що може похитнути прилад. Посудомийні машини можуть містити гострі предмети або миючі засоби, які можуть бути дуже шкідливими для дітей.

Слід завжди перевіряти дверцята кухонної техніки / Фото Unsplash

Килими

Килими можуть зробити кімнату чудовою, запобігти ковзанню дітей та зменшити шум. Але дослідження токсинів у килимах показали, що килимові матеріали можуть бути небезпечними для нашого здоров'я.

Килими погіршують якість повітря в приміщенні / Фото Unsplash

Дзеркало

Високе дзеркало, яке можна нахилити, може бути небезпечним для дітей. Його можна розхитати й воно може впасти, або діти можуть спробувати піднятися на нього, як на гойдалку. В гіршому випадку дзеркало падає і розбивається на уламки, які можуть травмувати дітей.

Краще на деякий час сховати таке дзеркало у комору / Фото Unsplash

Скляний журнальний столик

Висота журнальних столиків робить їх цікавими, щоб малюки трималися за них під час прогулянок. Але журнальні столики з загартованого скла є ризиком для дітей.

Красивий, проте небезпечний предмет інтер'єру / Фото Unsplash

Магніти на холодильник

Магніти на холодильник барвисті й привабливі для дітей. На жаль, вони також становлять значну небезпеку задухи. Їх невеликий розмір можуть полегшити дітям завдання дістати магніти з холодильника і покласти їх у рот.

Слід або обирати великі магніти або помістити їх високо на холодильнику / Фото Unsplash

Рамки для Фотографій

Рамки для фотографій – це веселий спосіб відзначити та згадати життєві моменти, важливі для сім'ї. Однак вони можуть бути дуже небезпечними для малюків. Рамки можна легко перекинути, а захисне скло може розбитись. Діти можуть дуже серйозно порізатися на цьому склі. Це не означає, що батьки повинні повністю відмовитися від своїх цінних спогадів. Натомість вони можуть поміняти скло на прозорий пластик.

Навіть спогади можуть становити загрозу / Фото Unsplash