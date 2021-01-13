Чи хотіли б ви провести вікенд у такому будинку? Розповідаємо про дім, що виростає зі скелі та відкриває чудову панораму на гірське озеро й вершини довкола.

Авторами проєкту стали аргентинські архітектори Nicolás del Río і Max Núñez⁣. Про це повідомляє блог Loftdesign.

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Вид на будинок зверху / Фото Hqroom

Будинок з назвою C7 з розташований в Андах, за декілька кілометрів від вершини Аконкагуа.



На першому поверсі є тераса / Фото Hqroom

Шале побудували на скелі. З одного боку тут відкривається краєвид на лагуну Інка, а з іншого – на засніжені гірські вершини.



Шале виглядає загубленим серед гір / Фото Hqroom

Будинок зробили дворівневим. Перший поверх побудували з каміння, добутого з цієї ж скелі.



Дивани біля панорамних вікон для того, аби милуватися озером / Фото Hqroom

Кам'яні стіни захищають будинок від снігопадів та роблять його міцним.



Так виглядає шале на заході сонця / Фото Hqroom

Другій рівень – скляний. Прозорі стіни роблять простір ідеальним для огляду природи довкола.



Вітальня з панорамним краєвидом / Фото Hqroom

Тут немає внутрішніх стін і перегородок, що закривають панораму гір. Дах підтримують металеві конструкції.



Тут немає внутрішніх перегородок / Фото Hqroom

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