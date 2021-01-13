Загублене у горах: шале на березі високогірного озера побудували в Аргентині – фото інтер'єрів
Чи хотіли б ви провести вікенд у такому будинку? Розповідаємо про дім, що виростає зі скелі та відкриває чудову панораму на гірське озеро й вершини довкола.
Авторами проєкту стали аргентинські архітектори Nicolás del Río і Max Núñez. Про це повідомляє блог Loftdesign.
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Вид на будинок зверху / Фото Hqroom
Будинок з назвою C7 з розташований в Андах, за декілька кілометрів від вершини Аконкагуа.
На першому поверсі є тераса / Фото Hqroom
Шале побудували на скелі. З одного боку тут відкривається краєвид на лагуну Інка, а з іншого – на засніжені гірські вершини.
Шале виглядає загубленим серед гір / Фото Hqroom
Будинок зробили дворівневим. Перший поверх побудували з каміння, добутого з цієї ж скелі.
Дивани біля панорамних вікон для того, аби милуватися озером / Фото Hqroom
Кам'яні стіни захищають будинок від снігопадів та роблять його міцним.
Так виглядає шале на заході сонця / Фото Hqroom
Другій рівень – скляний. Прозорі стіни роблять простір ідеальним для огляду природи довкола.
Вітальня з панорамним краєвидом / Фото Hqroom
Тут немає внутрішніх стін і перегородок, що закривають панораму гір. Дах підтримують металеві конструкції.
Тут немає внутрішніх перегородок / Фото Hqroom
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