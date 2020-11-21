На руїнах старої фортеці: фото інтер'єру йогуртерії в Івано-Франківську
Цей заклад підкорює відвідувачів своїм неймовірним видом з вікна та чудовими десертами.
Про заклад під назвою Milk&Pink розповідає Mayertrade.
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Скляні стіни дають змогу дивитися на руїни фортеці / Фото Faqindecor
Інтер'єр закладу створив архітектор Михайло Саморіз. Увагу гостей приваблює фрагмент оборонної стіни, що залишився від старої фортеці.
Атмосфера у закладі здається дуже затишною / Фото Faqindecor
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В інтер'єрі переважає білий колір. Тут багато скла: гості насолоджуються панорамним видом на давні руїни.
Інтер'єр білого кольору / Фото Mayertrade
На стінах зробили оздоблення з декоративного каменю пісочного кольору. Він перегукується з цегляною кладкою старої фортеці.
Дивани й крісла у закладі – м'ятно-блакитного кольору. Біля однієї зі стін зробили м'яку зону. Тут розташований довгий диван. Стіна за цією зоною виконує роль декоративної підсвітки.
Як знайти йогуртерію Milk&Pink на карті:
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