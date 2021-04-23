У Лондоні відкрили яскравий супермаркет: фото інтер'єру в стилі pop-up

Дизайнерка Каміль Валала перетворила магазин лондонського Музею дизайну на pop-up супермаркет, що продає продукти, розроблені за допомогою художників. Магазин у Музею дизайну, який відкрився для відвідувачів 21 квітня, має на меті допомогти людям "підживити свій творчий потенціал".

Ініціаторами назви "Супермаркет" були художники, які займаються розробкою продуктів для магазину. Супермаркет розміщений на вулиці, де також є магазин дизайнерського музею, розроблений Валалою в її фірмовому барвистому стилі, який відповідає групі Мемфіс.

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Минулий рік був справді складним для художників, які не змогли нормально демонструвати роботу чи співпрацювати, – сказала Валала. – Супермаркет – це чудовий спосіб не лише підтримати Музей дизайну, але й продемонструвати роботи десяти блискучих молодих художників, які завдяки цьому проєкту отримали нову платформу для своєї роботи.

Фасад будівлі / Фото dezeen

Кожен художник розробив різні продукти, зокрема: чай, рулети, макаронний соус, кашу вівсяну, рідину для миття посуду, пляшки з тоніком та джином. Інсталяція, яка має гасло "Творчість важлива", була створена у співпраці музею та Бомбейського сапфіра, а дизайни виробів базуються на класичних пляшках блакитного кольору марки Gin.

Яскраві поєднання кольорів в інтер'єрі / Фото dezeen

Наші музеї та галереї сильно постраждали від пандемії; це можливість показати людям, як насолоджуватися нашими культурними закладами безпечно та творчо, – сказав директор музею дизайну та генеральний директор Тім Марлоу.

Інтер'єр магазину / Фото dezeen

Ця інсталяція – це також можливість переосмислити, що ми купуємо, хто отримує прибуток і що, на нашу думку, є надзвичайно важливим. Ми не можемо дочекатися, щоб запросити відвідувачів до нашого музею.

Дизайнерські макарони замовляли? / Фото dezeen

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Вироби обмеженого тиражу будуть продаватися в "Супермаркеті" та в інтернеті з 21 квітня до їх розпродажу, а кошти надходитимуть до нового Emerging Designer Access Fund, який надає безкоштовні квитки в музей дизайну новим дизайнерам та за підтримки Bombay Sapphire. Наступною виставкою музею дизайну стане Sneakers Unboxed: Studio to Street, яка відкриється 18 травня.

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Пандемія коронавірусу надихнула багатьох митців на розробку дизайну в рамках соціального дистанціювання. Нещодавні приклади включають соціально віддалені лавки "Студія Хей" Номо Фомо та школу, захищену від пандемії, у Перу.