Ініціаторами назви "Супермаркет" були художники, які займаються розробкою продуктів для магазину. Супермаркет розміщений на вулиці, де також є магазин дизайнерського музею, розроблений Валалою в її фірмовому барвистому стилі, який відповідає групі Мемфіс.

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Минулий рік був справді складним для художників, які не змогли нормально демонструвати роботу чи співпрацювати, – сказала Валала. – Супермаркет – це чудовий спосіб не лише підтримати Музей дизайну, але й продемонструвати роботи десяти блискучих молодих художників, які завдяки цьому проєкту отримали нову платформу для своєї роботи.

Фасад будівлі / Фото dezeen

Кожен художник розробив різні продукти, зокрема: чай, рулети, макаронний соус, кашу вівсяну, рідину для миття посуду, пляшки з тоніком та джином. Інсталяція, яка має гасло "Творчість важлива", була створена у співпраці музею та Бомбейського сапфіра, а дизайни виробів базуються на класичних пляшках блакитного кольору марки Gin.

Яскраві поєднання кольорів в інтер'єрі / Фото dezeen

Наші музеї та галереї сильно постраждали від пандемії; це можливість показати людям, як насолоджуватися нашими культурними закладами безпечно та творчо, – сказав директор музею дизайну та генеральний директор Тім Марлоу.

Інтер'єр магазину / Фото dezeen

Ця інсталяція – це також можливість переосмислити, що ми купуємо, хто отримує прибуток і що, на нашу думку, є надзвичайно важливим. Ми не можемо дочекатися, щоб запросити відвідувачів до нашого музею.

Дизайнерські макарони замовляли? / Фото dezeen

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Вироби обмеженого тиражу будуть продаватися в "Супермаркеті" та в інтернеті з 21 квітня до їх розпродажу, а кошти надходитимуть до нового Emerging Designer Access Fund, який надає безкоштовні квитки в музей дизайну новим дизайнерам та за підтримки Bombay Sapphire. Наступною виставкою музею дизайну стане Sneakers Unboxed: Studio to Street, яка відкриється 18 травня.

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Пандемія коронавірусу надихнула багатьох митців на розробку дизайну в рамках соціального дистанціювання. Нещодавні приклади включають соціально віддалені лавки "Студія Хей" Номо Фомо та школу, захищену від пандемії, у Перу.