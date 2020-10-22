Помешкання є прикладом вдалого поєднання класики й сучасного дизайну. Основним кольором в інтер'єрі став білий. Однак тут стільки кольорових акцентів, що інтер'єр здається напрочуд яскравим і веселим.

Авторами ідеї стали дизайнери з української архітектурної студії Nude.

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Двері підкреслюють класичний стиль помешкання / Фото Nudedesign

Площа квартири становить близько 87 квадратних метрів.

"Родзинкою" помешкання є те, що тут збереглася старовинна пічка, якою колись опалювали дім. Біля печі зробили місце для відпочинку – розмістили затишне плетене крісло й м'який килим.



Основним акцентом в інтер'єрі є відреставрована пічка / Фото Nudedesign

Біля печі лежить запас дров, що надає квартирі ноток заміського будинку.

Стіни кухні, вітальні й спальні прикрасили сучасними постерами. У вітальні велику площу займає розлогий диван пастельного сірого кольору.



Чорний колір додає цікавих нот / Фото Nudedesign

В інтер'єрі кухні відчутна гра контрастів: тут білий чергується з чорними акцентами. В кухні використали трендові різні стільці. Вікна приміщення виходять на зелений садочок.

У спальні зберегли загальну стилістику квартири. Стіну над ліжком прикрасили шпалерами з декоративними квітковими візерунками.



У спальні живі рослини перегукуються з постерами на стінах / Фото Nudedesign

Металеве ліжко, пофарбоване трендовою чорною фарбою, підкреслює поєднання стилів та епох у квартирі.

Яскравим акцентом у квартирі стала дитяча кімната. Тут багато "будиночків": ліжко, вбудоване в нішу, дошки для малювання й полиці.



Дитяча кімната виглядає яскраво і стримано водночас / Фото Nudedesign

Класичний білий колір розбавили шпалерами з оленями.



Інтер'єр кімнати виглядає дуже сучасно / Фото Nudedesign

Ще одним незвичним дизайнерським рішенням стала кімнати зі спортивним приладдям Тут теж дотрималися класичного стилю, у який гармонійно вписався стенд для занять альпінізмом.



Тут є усе необхідне для занять спортом / Фото Nudedesign

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Цікавим рішенням стало розмістити велосипеди на стіні – так вони не займають додаткову площу. Молодіжну атмосферу доповнюють крісла-мішки.



У квартирі є затишний балкон з краєвидом на зелену зону / Фото Nudedesign

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