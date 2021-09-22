Колір – це основний акцент будь-якого простору. Доволі часто, обираючи колір кухні, ми зважаємо лише на функціональні потреби. Але це зовсім не означає, що потрібно обмежувати свою фантазію.

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Земна тінь

Поєднання кремового та коричневого виглядає вишукано та гармонічно. Гірчичний та карамельний відтінок – теж чудове рішення для меблів.

Природний стиль / Фото Instagram

Мікс яскравого

Яскраві кольори рідко можна побачити на кухні, адже у процесі приготування страв легко забруднити поверхні. Але є поєднання, перед якими не встоять жодні функціональні перепони.

Яскрава палітра залишає незабутні враження / Фото Instagram

Обійми океану

Море та океан – це мрії, які ніколи нас не покидають. Перенести кольори води у кухню – чудова ідея, яке даруватиме заряд натхнення кожного дня.

Вдале рішення для будь-якої кухні / Фото Instagram