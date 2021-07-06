Апартаменти для трьох поколінь: інтер'єр ексцентричної квартири в Мумбаї

Як поєднати в інтер'єрі трендову безпосередність та любов до асиметрії з вічною класикою та суворими формами? Дизайнери з The Act of Quad точно знають відповідь на це питання. Проєкт у Мумбаї, створений студією, – це повноцінний театр кольорів, форм та функцій.

Інтуїтивно зрозумілий інтер'єр включає 4 спальні, вітальню з їдальнею, кухню, кабінет, домашній кінотеатр та сімейну кімнату. Попри те, що на площі 325 квадратних метрів проживають представники 3-х поколінь, дизайнерам вдалося адаптувати простір під потреби та бажання кожного члена сім'ї.

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Стилістика та кольори

Дизайнери орієнтувалися на адаптовану японську естетику. Попри велику кількість яскравих вставок та ексцентричних ліній, апартаменти виглядають стримано та стильно. Цей лаконізм зберігається й у матеріалах, використаних для обмелювання приміщення.

Яскравий оранжевий домінує у всіх просторах: від коридору до кімнат спільного користування. У спальні його замінює нейтральніший золотисто-солом'яний колір. Для входу були обрані землисті відтінки, які контрастують з теплими та нейтральними тонами стелі, шпалерами та мармуром.



Зона відпочинку / Фото Yellowtrace



Масивні елементи у холі / Фото Yellowtrace



Простір приділяє особливу увагу деталям, обігруючи одні й ті ж форми на різних об'єктах / Фото Yellowtrace

Відкритий простір

Геометричний лабіринт, окреслений меблями, проводить мешканців дому усіма стратегічно важливими приміщеннями. Відрите планування абсолютно не заважало дизайнерам пропрацювати усі необхідні зони та розділити їх, хоч й інтуїтивно, проте абсолютно логічно. Кухня продовжується відкритою зоною їдальні, а за ширмою – розташоване місце для відпочинку з сім'єю, яке водночас є зоною для перегляду телевізора.



Лаконічний кабінет / Фото Yellowtrace



Простора столова / Фото Yellowtrace



Столова та зона вітальні / Фото Yellowtrace

Більшість артоб'єктів було спроєктовано спеціально для цього дому. Компанія AoQ, яка займалася дизайном, врахувала особливості простору, тож навіть декоративні елементи виконують практичні функції, як мінімум, – зонують простір.



У спальні використано приглушені кольори / Фото Yellowtrace

Динамічний дизайн був зумовлений повсякденними потребами великої сім'ї. Проте екстравагантні округлі лінії та яскраві доповнення перетворили утилітарні запити на спосіб самовираження.

Як виглядає інтер'єр, створений для 3-х поколінь: