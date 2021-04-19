Проєкт квартири розробили архітектори та дизайнери студії Elii. Тут застосовується подвійна стратегія: по-перше, план поверху спроєктований L-подібної форми, що об'єднує коридор, вологі зони, складські приміщення і місця для відпочинку. Такий прийом створює більше простору біля вікон і балконів, що робить приміщення світлішим. Таким чином, "інтимні зони" ізольовані та захищені від стороннього погляду.

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По-друге, квартира складається з двох рівнів: рівень на висоті входу та головної кімнати. Другий рівень, на 90 сантиметрів вищий, виходить за межі кухонної поверхні, де зона відпочинку та ванна кімната

Два рівні висоти приміщення, роблять його більш функціональним / Фото archdaily.com

Дві висоти не тільки дозволяють влаштовувати різну атмосферу, але створюють "додаткові" функції. Наприклад, глибока ванна у санвузлі, місце для зберігання під ліжком. Це оптимізує кожен кубічний метр будинку. За допомогою портативної драбинки (використовується, щоб подолати різницю у висоті) дизайнери змогли додати більше місця для зберігання.

Портативна драбина, що містить у собі й місце для зберігання / Фото archdaily.com

Основне приміщення / Фото archdaily.com

Функціональні місця для зберігання / Фото archdaily.com

Різні висоти мають різне оздоблення, що створює особливу атмосферу. На стінах основного приміщення використовуються світлі кольори, щоб було більше світла та простору. Підлога зроблена з лінолеуму. Зона спальні оброблена деревом, там розташований проєктор на стелі, який проєктує зображення на екран біля ліжка.

Зона спальні / Фото archdaily.com

Стіни ванної кімнати мають глянцеве покриття, щоб наповнити цю кімнату світлом і посилити відчуття глибини.

Ванна кімната / Фото archdaily.com

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Нестандарте рішення ванної / Фото archdaily.com

Жовтий акцентний колір / Фото archdaily.com