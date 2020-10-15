Японський стиль і українська історія: фото неймовірної квартири під Києвом
Молода родина прагнула втілити в своєму помешканні основні принципи японської лаконічності та неідеальної краси. У результаті дизайн вийшов автентичним та унікальним.
Авторство проєкту належить студії Sergey Makhno Architects, повідомляє Djournal.
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Люстри за формою нагадують кокони / Фото Djournal
Квартира розташована в Козині, що в Київській області. Її площа – 200 квадратних метрів.
Господарі помешкання – молода пара, яка прагне зберегти взаємозв'язок зі своїми предками.
Архітектори поставили за мету створити неідеальну красу, а тому звернулися до японської філософії. Цей стиль називається "вабі-сабі". Йому притаманний мінімалізм, простота і натуральність.
Столики зроблені із необроблених дерев'яних пнів / Фото Djournal
Помешкання в стилі "вабі-сабі" дозволяє жити в гармонії з собою. Тому для кожної родини такий інтер'єр значить щось своє.
Японські дизайнери звертають увагу на те, що потрібно підкреслювати недоліки, адже вони є прекрасними у своїй неідеальності.
Японський стиль передбачає практичні дизайнерські рішення / Фото Djournal
"Родзинкою" помешкання є 6-метрове панорамне вікно, крізь яке видно, як змінюються сезони. Тут чудовий вид на річку й поле.
У квартирі панорамний вид на околиці / Фото Djournal
У цьому житлі немає місця непродуманим і непрактичним речам. Усе створено для того, щоб залишатися в контакті з природою і з собою.
Стіни й стеля в квартирі оздоблені глиною. Це традиційний матеріал, що має чудову теплоізоляцію.
Скрізь в інтер'єрі присутнє необроблене дерево. На стелі зроблений декор у самурайському стилі.
Стеля оздоблена деревом і глиною / Фото Djournal
Цікавим є стіл із капа – нароста на стовбурі дерева. Стіни кухні й спальні оздоблені необробленим дубом. З вербових пеньків зробили кавові столики.
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Незвичним стало рішення для ванної кімнати – вона є частиною великого простору спальні. Від кімнати ванну відділяє тільки скляна перегородка.
Ванна за скляною перегородкою / Фото Djournal
Підлога теж дерев'яна – з ясеня. Килими обрали старовинні, бабусині.
Більше фото квартири в японському стилі дивіться тут:
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