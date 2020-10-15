Молода родина прагнула втілити в своєму помешканні основні принципи японської лаконічності та неідеальної краси. У результаті дизайн вийшов автентичним та унікальним.

Авторство проєкту належить студії Sergey Makhno Architects, повідомляє Djournal.

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Люстри за формою нагадують кокони / Фото Djournal

Квартира розташована в Козині, що в Київській області. Її площа – 200 квадратних метрів.

Господарі помешкання – молода пара, яка прагне зберегти взаємозв'язок зі своїми предками.

Архітектори поставили за мету створити неідеальну красу, а тому звернулися до японської філософії. Цей стиль називається "вабі-сабі". Йому притаманний мінімалізм, простота і натуральність.



Столики зроблені із необроблених дерев'яних пнів / Фото Djournal

Помешкання в стилі "вабі-сабі" дозволяє жити в гармонії з собою. Тому для кожної родини такий інтер'єр значить щось своє.

Японські дизайнери звертають увагу на те, що потрібно підкреслювати недоліки, адже вони є прекрасними у своїй неідеальності.



Японський стиль передбачає практичні дизайнерські рішення / Фото Djournal

"Родзинкою" помешкання є 6-метрове панорамне вікно, крізь яке видно, як змінюються сезони. Тут чудовий вид на річку й поле.



У квартирі панорамний вид на околиці / Фото Djournal

У цьому житлі немає місця непродуманим і непрактичним речам. Усе створено для того, щоб залишатися в контакті з природою і з собою.

Стіни й стеля в квартирі оздоблені глиною. Це традиційний матеріал, що має чудову теплоізоляцію.

Скрізь в інтер'єрі присутнє необроблене дерево. На стелі зроблений декор у самурайському стилі.



Стеля оздоблена деревом і глиною / Фото Djournal

Цікавим є стіл із капа – нароста на стовбурі дерева. Стіни кухні й спальні оздоблені необробленим дубом. З вербових пеньків зробили кавові столики.

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Незвичним стало рішення для ванної кімнати – вона є частиною великого простору спальні. Від кімнати ванну відділяє тільки скляна перегородка.



Ванна за скляною перегородкою / Фото Djournal

Підлога теж дерев'яна – з ясеня. Килими обрали старовинні, бабусині.

Більше фото квартири в японському стилі дивіться тут:

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