На думку дизайнерів, які проєктували інтер'єр цієї квартири, японський стиль є одним з найкращих рішень, адже в нього легко інтегрувати сучасні елементи. Цей проєкт вирізняється великою кількістю різноманітних кольорів та використанням традиційних елементів японської культури.

Квартира отримала назву "Long House", повідомляє Archdaily.

Вас може зацікавити: Акцент на жовтому – у ЖК на лівому березі Києва з'явилась сучасна трирівнева квартира: фото

На першому поверсі найважливішою кімнатою є вітальня, у центрі якої, розташована книжкова шафа, що розділяє простір. Обідня зона тут інтегрована з кухнею, та має матову обробку і приховану побутову техніку. Весь простір вирізняється сміливістю, з якої тут поєднані кольори.



По усій квартирі також розставлені елементи, які притаманні японській культурі / Фото Archdaily

Нагорі спальня виділяється важливим східним елементом – драконом, який тут зображений на шпалерах. Стриманіший, але схожий стиль притаманний гостьовій кімнаті та кабінету.



Дракон є головним символом для японців / Фото Archdaily

Ванна кімната тут була спроєктована таким чином, щоб нагадувати відвідувачам інтер'єр спа-центру.



Ванна тут облицьована темною плиткою / Фото Archdaily

Загалом, ця квартира є ідеальним продуктом десь між бажанням строгого дизайну від клієнта та творчістю архітектурної фірми. Кожна деталь, кожна композиція, кожен колір та кожен предмет тут були розроблені лише для того, щоб отримати насичену та гармонійну композицію.

До теми: Як використовувати яскраві кольори в інтер'єрі: фото прикладу зі Словаччини

Дивіться більше фото квартири в японському стилі: