Яку сантехніку обрати, щоб бути в тренді: поради фахівців з фотоприкладами
Джерело:Інстаграм taniaplytka
Сантехніка – одна із найдорожчих деталей в інтер'єрі, інколи саме вона створює неповторну атмосферу у санвузлі чи кухні. Через немаленький вибір продукції складно визначитися, щоб і через 5-10 років вона виглядала стильною та була надійною. Дізнавайтеся про найсвіжіші тренди у сантехніці у нашому матеріалі.
На яку сантехніку слід звернути увагу при виборі, щоб створити стильний та модний санвузол поділилася у своєму інстаграмі taniaplytka.
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- Колір впевнено тримає свої позиції. Глянець знову актуальний, бо з ним колір виглядає більш насиченим, яскравим, "смачним". І не потрібно всю сантехніку брати одного яскравого кольору, достатньо зробити один акцент (раковину чи ванну) – виглядатиме круто.
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka
- Більш популярними стали складні відтінки, часто фабрики приділяють багато уваги не лише назві, а й історії створення кольору.
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka
- Персоналізація перейшла на новий рівень. Якщо раніше можна було зустріти дитячі колекції, то тепер уже є жіночі та чоловічі.
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka
- Кнопки – зручно та надійно. Вони (кнопки) зробили саме користування сантехнікою більш зрозумілим та економним (особливо це стосується кухонних змішувачів та термостатів з багатьма режимами).
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka
- Гігієнічні душі вже давно стали обов'язковим атрибутом санвузлів. Але тепер набуває популярності прогресивний картридж. Це найбільш економний змішувач на сьогодні. Коли ви його відкриваєте – починає литися холодна вода, чим далі ви відкручуєте – тим теплішою стає вода. Це ще й вберігає користувача від опіків. В гігієнічних душах він класний ще й тим, що ви не поставите лійку на місце, якщо не закриєте воду.
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka
- Циліндричні форми, що часто нагадують лампи, при цьому часто ще й з підсвіткою. Підсвітка зараз присутня в більшості сантехнічної продукції.
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka
- Відсутність піддону, відсутність профілю, відсутність дверей. Мабуть, скоро й самих кабін не стане. І тут персоналізація прогресує в цікаві петлі, ручки, принти на склі.
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka
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- Смартфон став невід'ємною частиною нашого життя і ми з ним ходимо і в душ, і в туалет (куди правду діти), тому зараз з'явилося чимало аксесуарів з поличками. Звісно для них можна придумати і цікавіше використання.
Тренди у сантехніці / Фото інстаграм taniaplytka